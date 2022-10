Cháy lớn tại công ty in ở Hải Phòng

Ngày 3/10, tại khu nhà kho của Công ty CP thương mại Minh Khai tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương (TP Hải Phòng) đã xảy ra cháy lớn.

Cột khói đen bốc cao ngùn ngụt xuất phát từ kho chứa mực in và dầu pha chế

Theo thông tin ban đầu, khu vực cháy nằm trong khu nhà xưởng rộng 2.600m2, nơi xuất phát cháy tại kho chứa mực in và dầu pha chế mực có diện tích đám cháy khoảng 100m2.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng địa phương phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC Công an huyện An Dương, Công an TP Hải Phòng huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu hàng hóa.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa.

Hiện, các lực lượng chức năng nỗ lực phun nước dập lửa và ngăn chặn không để đám cháy lan sang khu vực lân cận.

