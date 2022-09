Hải Phòng: Xót xa chợ nông thôn mới tiền tỷ bị bỏ hoang

Chợ nông thôn mới xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng được xây dựng khang trang to đẹp với đầy đủ tiện nghi nhưng lại bị bỏ hoang, xuống cấp đổ nát nhiều năm nay. Theo tìm hiểu, chợ mới xã Thanh Sơn được xây dựng bằng nguồn vốn hỗ trợ của dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) trên đất của địa phương. Chợ nằm trong khuôn viên vuông vắn, rộng 1.500 m2, có mái che bằng tôn, có khu vệ sinh, nhà bảo vệ, nhà để xe và 20 quầy bán thịt tươi sống với đầy đủ tiện nghi như điện, nước, ngăn đựng đồ. Năm 2015, khi chợ Thanh Sơn mới được đưa vào hoạt động, chính quyền xã đã có nhiều hỗ trợ như miễn phí chỗ ngồi, điện, nước, vệ sinh trong 6 tháng. Chính vì vậy, tiểu thương rất phấn khởi đưa hàng hóa vào chợ kinh doanh. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng, tiểu thương lại đồng loạt bỏ chợ ra ngoài đường ngồi bán, khiến cả khu chợ bỏ không, rêu mốc. Các vật dụng trang thiết bị trong chợ bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng Chợ nông thôn mới được đầu tư bài bản với nhiều tỷ đồng nay thành nơi chứa đồ đạc của người dân. Thậm chí thành nơi nuôi gà chọi, nuôi chó của những người thuê. Bà T.T.O, một người dân sống gần chợ mới xã Thanh Sơn cho biết: “Chợ mới to đẹp khang trang, đầy đủ tiện nghi như vậy không họp, lại đi họp tạm bợ ở ngoài đường. Nhìn chợ mới bị bỏ hoang đổ nát như thế này xót xa lắm…”. Vì sao chợ nông thôn mới của xã Thanh Sơn dù mới chỉ hoạt động được gần 3 tháng đã bị bỏ không, nằm hoang lạnh, đổ nát nhiều năm trời? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

