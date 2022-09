Hải Phòng: Nghi án vỡ họ hàng trăm tỷ, dân đứng ngồi không yên

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội xôn xao thông tin về vụ “vỡ họ” ở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy với số tiền khủng lên đến hơn 200 tỷ.

Dư luận xôn xao thông tin về vụ “vỡ họ” ở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy với số tiền khủng lên đến hơn 200 tỷ. Ảnh: Internet

Theo ông Nguyễn Danh Hậu, chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc, người chủ cầm bát họ tên là Nguyễn Thị T. (SN 1972) người thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc, đã bỏ nhà đi từ 6h sáng ngày 8/9, đến nay chưa rõ đi đâu. Sau khi bà T. bỏ đi, một số người đến ngày lấy họ đã đến nhà bà này nhưng không gặp được.

Thông tin bị “vỡ họ” với số tiền trên 200 tỷ chưa phải là thông tin chính thống, chỉ là trên mạng xã hội, cụ thể đến nay chưa có số liệu chính xác và cũng chưa có báo cáo tổng hợp về địa phương. Đồng thời người dân cũng chưa làm đơn gửi chính quyền địa phương.

“Nhận được thông tin, địa phương đã vào cuộc và tăng cường lực lượng an ninh, quân sự phối hợp để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn, tránh tình trạng quá khích do mất nhiều tiền gây vấn đề không tốt. Trong tình huống xấu, địa phương đã có biện pháp triển khai một số nội dung và tuyên truyền cho người dân hết sức bình tĩnh. Tôi đã trực tiếp vào gặp người nhà bà T. và vận động cố gắng liên lạc bà T. về càng sớm càng tốt, để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân”, ông Hậu thông tin.

Người dân tập trung đông trước cửa nhà bà T., gần nhà văn hóa thôn Xuân Chiếng. Ảnh: Internet

Cũng theo chủ tịch xã Ngũ Phúc, thời gian qua, bà T. làm phường họ có uy tín, được nhiều người ủng hộ. Một vài năm gần đây bà T. buôn bán đất, bất động sản.

Được biết, mấy ngày qua, sau khi bà T. bỏ đi, người dân đã tập trung rất đông trước cửa nhà tại thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

