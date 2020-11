Cháy bar X5 Vĩnh Phúc: Quản lý lỏng... hoạ đau lòng?

Bốn cô gái trẻ nhận lời mời tham dự kỷ niệm một năm thành lập quán bar X5 Club ở thị trấn Tứ Trung, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ba trong số đó đã tử vong thương tâm do ngạt khói khi quán bar này xảy ra vụ hỏa hoạn.



Người ta vẫn nói rằng, thảm họa do thủy nguyên nhân chủ yếu là thiên tai nhưng thảm họa do hỏa, nguyên nhân chủ yếu do yếu tố con người. Vụ cháy ở Bar X5 Club Vĩnh Phúc cũng như vậy.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy.

Một đoạn clip ghi lại thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn cho thấy, có đến 100 người tham dự tại tiệc mừng sinh nhật. Tuy nhiên, thời điểm pháo điện được đốt sáng, tia lửa bắn lên cao và chạm vào bóng bay hơi có khí Hydro tạo thành đám cháy.

Thay vì nhanh chóng dập lửa là sự chủ quan, coi thường. Thậm chí có người còn khen đẹp, lấy điện thoại ra quay. Chỉ khi đám cháy bùng lên, những người có mặt tại quán mới hô hào nhau tháo chạy.

Sự chủ quan trước giặc hỏa thường phải trả giá rất đắt, trong vụ cháy này là mạng sống của 3 cô gái trẻ. Một người chủ quan đã đáng để phê phán, ở đây gần 100 con người nhưng ý thức về phòng cháy chữa cháy chưa cao dù trước đó đã nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra và nhiều chuyên gia, cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp cũng như dấu hiệu nhận biết để phòng ngừa. Vụ cháy xảy ra, hậu quả thiệt hại không chỉ là tài sản mà chính là mạng sống của 3 người. Đó là điều vô cùng đáng tiếc.

Một thông tin đáng chú ý khác, hỏa hoạn tại quán bar này đã từng được cơ quan chức năng cảnh báo nhưng không ít người vẫn “điếc không sợ súng”.

Thông tin từ Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiết lộ, trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra khiến 3 cô gái trẻ tử vong, quán bar X5 đã bị lực lượng chức năng đình chỉ hoạt động vì không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.

Cụ thể, trước thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn không lâu, cảnh sát PCCC Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã rà soát, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và phát hiện quán Bar X5 không đủ điều kiện an toàn phòng cháy nên đã đình chỉ hoạt động kinh doanh và chủ quán đã chấp hành.

Tuy nhiên, ngày 2/11, phớt lờ các nguy cơ cháy nổ đã được cảnh báo, chủ quán vẫn tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm thành lập, mời nhiều khách từ các nơi tham dự. Thậm chí còn cho phép đốt pháo điện, dẫn đến vụ cháy xảy ra gây hậu quả hết sức nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, một câu hỏi được dư luận đặt ra, liệu có việc quản lý lỏng lẻo gây nên họa đau lòng. Bởi dù quán không hoạt động kinh doanh nhưng tổ chức tiệc với số lượng người lớn, trong bữa tiệc sử dụng những vật liệu dễ gây cháy trong khi hệ thống PCCC chưa được nghiệm thu, vẫn thiếu một số thiết bị cứu hộ nhưng không được cơ quan quản lý phát hiện kịp thời.

Vụ hỏa hoạn trên có lẽ sẽ không gây hậu quả đáng tiếc nếu chủ quán và những người có mặt không chủ quan khi phát hiện đám cháy nhỏ, không chủ quan khi thừa biết quán chưa đủ điều kiện về PCCC nhưng vẫn sử dụng những vật liệu dễ gây cháy.

Hỏa hoạn ấy hoàn toàn có thể ngăn chặn được nếu cơ quan quản lý, cấp phép PCCC và các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thực sự có trách nhiệm và có biện pháp quyết liệt với chủ cơ sở và hỏa hoạn ấy có lẽ sẽ không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu một trong số người dân, chủ cơ sở có kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy.

Sự chủ quan của chủ cơ sở có thể sẽ phải trả giá theo các quy định của pháp luật khi để xảy ra hỏa hoạn dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi 3 người tử vong. Nhưng nếu các cơ quan chức năng, những người có trách nhiệm, có thẩm quyền mà quản lý lỏng lẻo thì thật khó có thể chấp nhận được.

Hỏa hoạn không phải là câu chuyện “mất bò mới lo làm chuồng”, không phải là câu chuyện để xảy ra rút kinh nghiệm bởi hậu quả của nó luôn kéo theo là tính mạng con người và thiệt hại về tài sản là vô cùng lớn. Mà đòi hỏi công tác phòng ngừa, thắt chặt trong quản lý phải luôn được đặt lên hàng đầu của những cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

