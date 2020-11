Video: Hiện trường vụ 3 nữ dancer tử vong vì cháy quán bar X5 Vĩnh Phúc

Ngày 3/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ cháy quán bar X5 khiến 3 người chết tại thị trấn Tứ Trưng. Theo đó, danh tính các nạn nhân thiệt mạng gồm: Lê Thanh T. (SN 2001, trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội); Phan Thu P. (SN 2002, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội); Trần Ánh N. (SN 2002, trú tại tỉnh Lào Cai). Cả 3 nạn nhân tử vong do ngạt khí. Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong quá trình hoạt động, quán có đốt pháo điện và bén vào bóng bay bơm khí hydro treo trên trần, dẫn tới quả bóng phát nổ và cháy. Thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 2/11, tại quán bar X5 tại thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường đã xảy ra hỏa hoạn. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường với đầy đủ các phương tiện phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, do quán bar X5 được xây dựng cách khá xa khu dân cư, khá kiên cố với chỉ duy nhất một cửa ra vào và lượng khói lớn từ đám cháy tỏa ra mù mịt khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 2h sáng 3/11, lực lượng chức năng mới phá được tường quán bar để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và khống chế ngọn lửa. Bước đầu lực lượng chức năng xác định có 3 nữ dancer bị mắc kẹt và tử vong. 3 cô gái này được chủ quán thuê về dự tiệc sinh nhật của quán. >>> Mời quý độc giả xem video: Hiện trường vụ 3 nữ dancer tử vong vì hỏa hoạn quán bar X5.

