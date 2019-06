Thủ tướng ra công điện khẩn xử lý nạn cháy rừng đang hoành hành

Cháy rừng liên tiếp xảy ra những ngày gần đây, nghiêm trọng nhất ở khu vực các tỉnh Trung bộ. Ngày 29/6, Thủ tướng đã có công điện khẩn phòng chống cháy rừng gửi đến các bộ, ngành T.Ư và chính quyền địa phương các tỉnh Ninh Bình và khu vực Trung bộ.

Nội dung công điện yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư khẩn trương chỉ đạo, triển khai các biện pháp cấp bách tăng cường phòng chống cháy rừng. Các địa phương phải phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn. Đặc biệt, phải có phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết; chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong thời gian này, cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương làm rẫy; tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng.

Đối với các vụ cháy rừng đã xảy ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.

Mời quý vị xem video: Châu Âu mệt mỏi vì nắng nóng, cháy rừng. Nguồn video: VTC14

Từ 27 - 29/6, tại các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên - Huế liên tiếp xảy ra 17 vụ cháy rừng lớn. Nguyên nhân được cho là do thời tiết nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 40 độ C khiến các vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra trong những ngày qua.