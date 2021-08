Bộ Y tế đề nghị làm rõ thông tin vụ mì Hảo Hảo có chất cấm

Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, đã gửi công văn đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ làm rõ vụ việc trên: Trong công văn được gửi đến Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương), Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, cho biết theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Luật an toàn thực phẩm, sản phẩm nêu trên thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Do đó, Cục An toàn Thực phẩm đã có công văn số 1639/ATTP-NĐTT ngày 27/8/2021 đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) xác minh, làm rõ thông tin phản ánh của báo và kịp thời thông tin tới người tiêu dùng.

Ngày 20/8, Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) ra thông báo thu hồi một số lô sản phẩm mì ăn liền có chứa chất Ethylene Oxide, trong đó có mì Hảo Hảo vị tôm chua cay (loại 77 g, lô hạn sử dụng đến 24/9/2022) và miến Good vị sườn heo (loại 56 g, lô hạn sử dụng đến 10/11/2022) do Công ty cổ phần Acecook Việt Nam sản xuất. Ethylene Oxide là chất gây hại cho sức khỏe người dùng và bị cấm sử dụng trong thực phẩm phân phối tại Liên minh châu Âu.

Mì tôm chua cay Hảo Hảo bị thu hồi do chứa chất Ethylene Oxide. Trong diễn biến trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin mì Hảo Hảo có chất cấm, Bộ Công Thương đề nghị Công ty cổ phần Acecook Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất, đồng thời làm rõ sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với 2 sản phẩm trên để đánh giá sự xuất hiện của chất Ethylene Oxide. Theo Thông tư 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế, Ethylene Oxide là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm do Công ty cổ phần Acecook Việt Nam hiện phân phối trong nước, kiểm tra xác minh, làm rõ quy trình sản xuất và xác định các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Lên tiếng về vấn đề này, đại diện Acecook Việt Nam cho biết lô hàng bị thu hồi là sản phẩm xuất khẩu, không liên quan đến lô hàng nội địa. Ngoài ra, Acecook Việt Nam khẳng định không sử dụng công nghệ Ethylene Oxide ở bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Doanh nghiệp này đang tiến hành phân tích, kiểm tra và điều tra trên diện rộng ở các nguyên liệu, thiết bị, quy trình liên quan để nhận định nguyên nhân và sẽ có biện pháp đối ứng kịp thời. Các nhà cung cấp nguyên liệu cho Acecook Việt Nam cũng tuyên bố không sử dụng Ethylene Oxide trong hoạt động sản xuất. Theo quy định của Luật an toàn thực phẩm Việt Nam, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.