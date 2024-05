Bổ nhiệm cán bộ tại Công an tỉnh Phú Thọ

Sáng 4/5, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Thượng tá Hà Việt Thanh – Trưởng Công an TP Việt Trì đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao quyết định và chúc mừng tân Trưởng Công an thành phố Việt Trì. Ảnh: CACC.

Công bố và trao quyết định điều động Thượng tá Bùi Quang Khoa – Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.