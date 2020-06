Chân dung loạt tân Giám đốc công an các tỉnh vừa nhậm chức

Phó tư lệnh Cảnh vệ làm giám đốc Công an Yên Bái: Ngày 1/6, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh vệ Đặng Hồng Đức được Bộ Công an điều động giữ chức giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, thay thiếu tướng Đặng Trần Chiêu nghỉ hưu. (Ảnh: Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc (trái) trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho đại tá Đặng Hồng Đức. Nguồn: Baophapluat) Tân Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái Đặng Hồng Đức cho rằng đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Bộ Công an và Tỉnh ủy Yên Bái tin cậy giao phó. Đồng chí xin hứa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân... Tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa: Ngày 18/5, đại tá Trần Phú Hà - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an đã được điều động, bổ nhiệm về giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá. (Ảnh: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Thanh Hóa chiều ngày 18/5. Nguồn: NLD) Cùng ngày (18/5), Bộ Công an do thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông báo quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về chủ trương cho thực hiện quy trình điều động thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhận công tác tại Bộ Công an. (Ảnh: Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung. Nguồn: NLD) Tân Giám đốc Công an Hậu Giang: Ngày 29/4, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Công an đã trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Việt Hòa - Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang. (Thượng tá Huỳnh Việt Hòa. Ảnh: CAND) Cùng ngày 19/4, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đã trao quyết định nghỉ công tác chờ hưu đối với đại tá Phan Hoàng Lắm - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Việt Hòa (bên trái), tân giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang. Nguồn: Linh Lan) Tân Giám đốc công an tỉnh Hà Giang: Ngày 17/4, thượng tướng Lê Quý Vương đã trao quyết định điều động đại tá Hầu Văn Lý - Giám đốc công an tỉnh Hà Giang giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Bộ công an và bổ nhiệm đại tá Phan Huy Ngọc - Phó giám đốc công an tỉnh Phú Thọ giữ chức Giám đốc công an tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tặng hoa, chúc mừng đại tá Hầu Văn Lý và đại tá Phan Huy Ngọc. Nguồn: UBND tỉnh Hà Giang) Được biết, Đại tá Phan Huy Ngọc sinh năm 1972, quê ở xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn trao Quyết định cho Đại tá Phan Huy Ngọc, thôi giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang. Nguồn: Báo Hà Giang) Tân giám đốc Công an Lào Cai: Ngày 2/3, thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đồng chí Đại tá Lưu Hồng Quảng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai thay Đại tá Đinh Tiến Quân nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 01/03/2020. (Ảnh: Thứ trưởng Lê Quý Vương trao quyết định cho Đại tá Lưu Hồng Quảng. Nguồn: CAND) Được biết, Đại tá Lưu Hồng Quảng sinh năm 1968, quê quán huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, có trình độ chuyên môn tiến sỹ. Ông Quảng tham gia vào công an nhân dân năm 1986 và đảm nhiệm các chức vụ khác nhau tại Cục An ninh đối ngoại Bộ Công an. Tháng 9/2014, ông được Bộ Công an luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Công an Lào Cai) Tân Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng: Ngày 1/2, Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng làm giám đốc công an tỉnh này. Còn Đại tá Lê Minh Quang - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm phó chánh Văn phòng Bộ Công an. (Đại tá Nguyễn Minh Ngọc bên phải. Ảnh: PLO) Tân giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai: Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắc Lắc, được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đại tá Vũ Hồng Văn (SN 1976, quê tỉnh Hưng Yên), ông từng đảm nhiệm chức vụ Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Giữa năm 2018, ông được BCA bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (thay thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ hưu theo quy định). (Ảnh: VTC) Điều chưa biết về Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo bắt Đường Nhuệ. (Nguồn: VTC News)

