Bắt tạm giam đôi nam nữ trộm cắp liên tỉnh ở Phú Thọ

Ngày 14/12, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an huyện Tam Nông vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Tuấn (32 tuổi, trú huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và Lương Thị Mai (34 tuổi, trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), hiện đang ở thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì, TP Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Vũ Văn Tuấn tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 30/11, Công an huyện Tam Nông tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an xã Hương Nộn (huyện Tam Nông) về việc: Ngày 29/11, chị Bùi Thị Chinh (24 tuổi, trú tại khu 7, xã Hương Nộn) bị kẻ gian trộm cắp 1 chiếc xe Honda Vision, màu đỏ đen, BKS: 19N1-213.06, bên trong cốp xe có 1 đăng kí xe mô tô, 1 giấy phép lái xe mang tên Bùi Thị Chinh. Trị giá tài sản khoảng 20 triệu đồng.

Đối tượng Lương Thị Mai tại quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Tam Nông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng, nhanh chóng điều tra truy xét, rà soát, lên danh sách các đối tượng nghi vấn. Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an huyện Tam Nông đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên là Vũ Văn Tuấn và Lương Thị Mai.

Khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của Tuấn tại thị trấn Tây Đằng, Cơ quan Công an phát hiện ngoài chiếc xe Vision các đối tượng trộm cắp tại địa bàn xã Hương Nộn, còn thu giữ thêm 4 xe máy, 7 điện thoại di động các loại. Các đối tượng khai nhận trộm cắp tại nhiều địa bàn như TP Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh. Hiện Công an huyện Tam Nông đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.