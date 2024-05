Sát nhân “khát tình” vừa ra tù đã bức tử 2 cô gái trẻ

Theo hồ sơ vụ án, chiều tối 21/9/2010, tại quán cà phê T.Q ở ấp Thanh An, xã Láng Dài huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Hồng Kh. (SN 1990). Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân bị đâm hai nhát từ phía sau, nhưng nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bị bóp cổ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo lời khai của bà Nguyễn Thị Hương (chủ quán cafe T.Q cũng là mẹ Kh.), vào khoảng 17h ngày 21/9, bà Hương đưa con nhỏ đến trường tiểu học để nhận quà Trung thu. Ở quán lúc này chỉ còn lại một mình Kh. trông quán. Đến 18h giờ, bà trở lại không thấy Kh. đâu, đi xuống sau nhà bà phát hiện Kh. đã tử vong. Tài sản bị mất cũng chỉ có một chiếc điện thoại Nokia và 2 chiếc nhẫn vàng của Kh. Được biết Kh. là người khá hiền lành, không giao du với nhiều bạn, đặc biệt là chưa có bạn trai. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong khi công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang ráo riết điều tra vụ án giết người trên thì sáng ngày 30/9/2010, tại quán cà phê Cây điệp, ở khu phố Hưng Tân, Phường Long Hương, thị xã Bà Rịa, cũng xảy ra vụ án mạng với thủ đoạn tương tự. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị L. (SN 1981, trú tại xã Phú Thuận, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) tử vong trong tình trạng "không mảnh vải che thân". (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chỉ trong vòng 10 ngày, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên tiếp xảy ra hai vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vì vậy Ban Giám đốc công an tỉnh đã quyết định lập ra chuyên án 909G, nhằm nhanh chóng tìm ra hung thủ. Trong quá trình phá án, ban chuyên án nhận định, cách chọn địa điểm, đối tượng và cách giết người của 2 vụ án này khá giống nhau: Hung thủ thường chọn địa điểm gây án là những quán cà phê ở chỗ vắng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nạn nhân mà đối tượng nhắm đến là những cô gái trẻ, giết xong rồi hãm hiếp và cướp tài sản. Vì vậy, ban chuyên án đánh giá khả năng hung thủ của cả 2 vụ án đều do một đối tượng thực hiện. Trong quá trình sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an thấy nổi lên Lê Minh Hiếu (SN 1982, trú tại xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Hiếu là đối tượng lang thang không nghề nghiệp, và đặc biệt y mới được ra tù. Trong thời gian xảy ra 2 vụ án mạng thời gian đi lại của tên Hiếu cũng có nhiều điều bất minh nên cơ quan công an xác định Vũ Minh Hiếu là nghi can số 1 của vụ án. Bằng các phương pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 tuần theo dõi, ngày 7/10, các chiến sĩ phòng PC45, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bất ngờ ập vào quán Cà phê ở thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP HCM bắt Lê Minh Hiếu. Tại đây, khám xét người tên Hiếu phát hiện một cây kéo và y đang chuẩn bị hẹn hò với một người phụ nữ ở huyện Hóc Môn. Tại cơ quan công an Hiếu khai nhận, y không biết ngày tháng sinh của mình, chỉ biết sinh năm 1982 tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ lúc sinh ra mẹ con Hiếu đã bị bố bỏ rơi nên không biết mặt bố. Đến 5 tuổi thì mẹ bị bệnh và chết, từ đó Hiếu ở với bà ngoại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bà ngoại già yếu, chính vì vậy từ nhỏ Hiếu đã không được học hành. Ở xóm thì hay đánh nhau và trộm cắp vặt. Đến năm 2001, tên Hiếu đã cùng đồng bọn rủ nhau đi cươp tài sản và bị công an bắt, phải chịu án phạt 8 năm tù giam. Ở trong tù, không những không chịu cải tạo mà Hiếu còn thường xuyên quậy phá, đánh nhau nên không được giảm án. Đến tháng 4/2009, Hiếu mới được ra tù.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Ra tù, Hiếu bỏ nhà đi lang thang, trộm cắp và vạ vật với những gái mại dâm ở TP HCM. Sau đó, thỉnh thoảng về quê, và ở đây hắn lừa những người thân mượn đồ đạc và đem đi cầm để lấy tiền tiêu xài. Ngày 21/9, khi đang đi lang thang từ huyện Xuyên Mộc, sang huyện Đất Đỏ, y đi ngang qua quán cà phê T.Q. Thấy quán vắng vẻ, Hiếu nảy sinh ý đồ xấu nên đã rẽ vào đó ngồi uống nước. Ngồi trong quán, hắn chỉ thấy có một mình chị L. đang lúi húi quét rác phía sau nhà. Tên Hiếu đã đi lại phía sau, dùng dao đe dọa và đâm chị L, sau đó bóp cổ cho đến khi nạn nhân tử vong.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi giết nạn nhân, Hiếu định giở trò đồi bại, nhưng thấy có động, hắn đã lấy trộm một điện thoại Nokia và hai chiếc nhẫn vàng của nạn nhân. Tương tự như vậy, ngày 30/9 tại quán cà phê Cây điệp, ở Khu phố Hưng Tân, phường Long Hương, thị xã Bà Rịa y thấy quán vắng vẻ liền rẽ vào. Lúc này ở trong quán chỉ có chị Nguyễn Thị L. Khi thấy chị L. đi ra đằng sau quán, Hiếu đã đi theo lấy đá đập mạnh vào đầu chị L, sau đó giết chị rồi thực hiện hành vi đồi bại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trước khi bỏ đi hắn đã “cuỗm” 3 cái nhẫn vàng, một đôi bông tai và điện thoại di động của nạn nhân. Sau khi liên tiếp gây ra những vụ giêt người, hãm hiếp và cướp của, kẻ thủ ác đã bỏ trốn lên TP HCM. Với hành vi man rợ của mình, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình đối với Lê Minh Hiếu về các tội “giết người”, “hiếp dâm” và “cướp tài sản”. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

