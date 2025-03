Bắt 5 kẻ dùng dao quắm thực hiện 2 vụ cướp tài sản

Ngày 20/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an xã Phùng Nguyên, Công an xã Chu Hóa truy vết thành công, bắt tạm giam 5 đối tượng manh động thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản tại xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao và xã Chu Hóa, TP Việt Trì.

4 đối tượng trong vụ án cướp tài sản tại xã Phùng Nguyên.

Trước đó, khoảng 4h ngày 18/3, chị Bùi Thị L, SN 1969, trú tại phường Gia Cẩm, TP Việt Trì đang điều khiển xe máy một mình, lưu thông trên đường theo hướng Việt Trì – Lâm Thao. Khi đến ngã tư KCN Thụy Vân, chị L. bất ngờ bị một nhóm đối tượng gồm 4 nam thanh niên cầm dao quắm dồn đuổi, khiến chị bị ngã xuống đường.

Chị L. hoảng loạn, nhanh chóng vực xe dậy tăng ga bỏ chạy. Tiếp đó, các đối tượng truy đuổi theo chị L. đến đoạn đường 32C, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao và sử dụng 1 dao bấm uy hiếp chị L. để chiếm đoạt 15 triệu đồng, 1 ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo màu trắng và một số giấy tờ tùy thân. Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Phùng Nguyên nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, truy xét nhóm đối tượng gây án. Với tinh thần cương quyết không bỏ lọt tội phạm, chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, lực lượng Công an đã điều tra, bắt giữ thành công 3 đối tượng gồm: Trần Văn Hợp (SN 2004, trú tại khu 2, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao), Nguyễn Mạnh Dũng (SN 2007, trú tại khu 4, xã Đoan Hạ, huyệnThanh Thủy), Nguyễn Anh Nam (SN 2007, trú tại khu 8, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy); đồng thời thu giữ vật chứng và phương tiện gây án.

Đối tượng gây án còn lại là Trần Văn Hoàng (SN 2003, trú tại khu 14, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao) đã đến Công an xã Phùng Nguyên đầu thú. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự với 4 đối tượng trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng trong ngày 18/3, khoảng 12h, tại cửa hàng tạp hóa của chị Hà Việt A, xã Chu Hóa, TP Việt Trì, một nam thanh niên đeo khẩu trang, đầu đội mũ mang theo dao từ bên ngoài đi nhanh vào tiệm tạp hóa bất ngờ khống chế chị A.

Đối tượng Lê Anh Tuấn.

Vào thời điểm này, trong cửa hàng, ngoài chị A còn có 2 trẻ nhỏ. Đối tượng cầm dao khống chế, kề cổ bắt chị A giao nộp tài sản. Do sợ ảnh hưởng đến tính mạng của mình và 2 trẻ nhỏ nên chị A đã đưa cho đối tượng số tiền 913 ngàn đồng. Tiếp đó, đối tượng giật chiếc dây chuyền của chị A đang đeo trên cổ và chạy tẩu thoát ra khỏi cửa hàng. Nghe tiếng chị A truy hô, rất nhanh chóng người dân xung quanh đã dồn đuổi, khống chế đối tượng và bàn giao cho cơ quan Công an.

Cơ quan Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên là Lê Anh Tuấn (SN 2002, trú Khu 8, xã Chu Hóa, TP Việt Trì). Làm việc với cơ quan Công an, Lê Anh Tuấn thừa nhận bản thân không có việc làm ổn định, lười lao động, muốn có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định tạm giữ hình sự với Lê Anh Tuấn về hành vi Cướp tài sản để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.