Bộ Công an khen chuyên án phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng

Ngày 11/5, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Phú Yên về thành tích đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở và bán tài khoản ngân hàng trái phép.

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Thời gian qua, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên, một số đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở và bán tài khoản ngân hàng trái phép cho các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền... với số lượng rất lớn nhằm thu lợi trái phép, bắt giữ, khởi tố 05 đối tượng, thu giữ 15 máy tính, 83 điện thoại di động, 4.671 thẻ sim điện thoại cùng nhiều vật chứng khác.

Cảnh sát khám xét các địa điểm, thu giữ nhiều SIM ''rác''.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Phú Yên, phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức. Kết quả đấu tranh chuyên án đã góp phần đánh giá, khái quát được các quy luật, thủ đoạn phạm tội mới, nguồn cung tài khoản ngân hàng “rác” phục vụ hoạt động tội phạm trên môi trường mạng; làm rõ một số vấn đề còn sơ hở, thiếu sót về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng để có giải pháp phối hợp phòng ngừa, khắc phục nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương thành tích trên và đề nghị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên và các đơn vị, địa phương liên quan, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời, phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và phòng ngừa tội phạm.

Thứ trưởng Quang mong muốn các đơn vị phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

Ngày 4/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Bình Dương,… triệt phá đường dây chuyên thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng trực tuyến trái phép; thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh khu vực phía Nam. Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1992), Võ Minh Hùng (SN 1985) cùng với Lê Ngọc Anh, Nguyễn Bá Việt, Nguyễn Phương Loan, Nguyễn Thị Như Ngọc, Nguyễn Thanh Xuân thành lập Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty TNHH Tư vấn tài chính Minh Anh. Nhóm này lập hàng chục chi nhánh hoạt động rầm rộ tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư dưới "vỏ bọc" tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí để mở tài khoản trái phép, thu lợi bất chính ước tính hàng chục tỷ đồng. Các đối tượng trong đường dây bị bắt. Quá trình điều tra, công an đã bắt giữ, triệu tập 41 người, khám xét tại 12 địa điểm, thu giữ 4 con dấu, 3 giấy phép đăng ký kinh doanh, 70 điện thoại di động, 12 máy tính, hàng chục nghìn tài khoản ngân hàng trực tuyến, hàng nghìn sim điện thoại "rác" để mở tài khoản trái phép và nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động phạm tội của các nghi phạm. Theo cơ quan điều tra, trung bình mỗi tháng các nghi phạm tạo lập trái phép và đưa ra thị trường khoảng 20.000 tài khoản các loại, trong đó chủ yếu là tài khoản ngân hàng và một số tài khoản chứng khoán. Nhà chức trách nghi vấn với số lượng hàng trăm nghìn tài khoản trực tuyến được mở trái phép, Công ty Nhung Nguyễn và Công ty Minh Anh có thể tiếp tay cho các đối tượng, tổ chức lừa đảo trực tuyến; các loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc; rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật.