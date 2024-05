Người đàn ông lên facebook xúc phạm công an bị phạt 7,5 triệu

Ngày 11/5, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã mời làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đối với P.V.N. (SN 1997, trú bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Anh P.V.N. tại cơ quan công an.

Trước đó vào khoảng 21h ngày 22/4/2024, N. điều khiển xe máy mang BKS 37F1.959.84 đi từ bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ đến thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn). Tại đây, tổ công tác 373 của Công an huyện Kỳ Sơn ra hiệu lệnh yêu cầu N. dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, N. đã không chấp hành và còn có lời lẽ thách thức, không đúng chuẩn mực và sau đó lên facebook đăng bài viết, video có nội dung sai sự thật về lực lượng công an.



Phát hiện sự việc, Công an huyện Kỳ Sơn đã mời P.V.N. lên để làm việc. Quá trình làm việc, P.V.N. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và nhận thức rõ về tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi của mình gây ra.

