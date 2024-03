Trang mạng lấy tên Cục An ninh mạng là mạo danh, lừa đảo

Bộ Công an vừa cho biết, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an có chức năng bảo vệ an ninh mạng, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có hoạt động sử dụng công nghệ cao và không có chức năng hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo cho công dân.



Hiện tại Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không có trang thông tin chính thức (Website, Fanpage...). Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang trong quá trình xây dựng trang thông tin chính thống có xác thực để hạn chế tình trạng giả mạo.

Ảnh minh họa.

Đối với các thông tin mạo danh, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiến hành rà soát, xác minh. Trước mắt, sẽ tiến hành phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành chặn, lọc các đường dẫn, tài khoản giả mạo trên không gian mạng.

Thời gian qua, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện trên không gian mạng xuất hiện nhiều trang Fanpage và hội, nhóm tự xưng là "cán bộ Cục An ninh mạng" và Công an một số đơn vị, địa phương đăng tải bài viết để hỗ trợ các nạn nhân lấy lại tiền bị lừa đảo do tham gia hoạt động theo lời dụ dỗ của các đối tượng tội phạm công nghệ cao.

Bản chất hoạt động của các đối tượng này là lợi dụng lòng tin của nạn nhân muốn sớm lấy lại tài sản sau khi bị lừa đảo, chiếm đoạt trên mạng nhưng thực tế các đối tượng sẽ tiếp tục dụ dỗ, lừa tiền của các bị hại. Vấn đề này đã thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nói riêng.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã, đang tiến hành rà soát, xác minh, truy tìm đối tượng có hoạt động mạo danh Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an các đơn vị, địa phương để đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành chặn, lọc, vô hiệu hóa các đường link, tài khoản giả mạo trên không gian mạng.

Bộ Công an cho biết, các trang thông tin chính thống của cơ quan Công an trên không gian mạng đều sử dụng tên miền có đuôi .vn, như: conganbacgiang.gov.vn, benhvien199.vn... Ngoài ra, người dân có thể kiểm tra các trang thông tin chính thống của các cơ quan Công an tại phần "Liên kết website" trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an tại địa chỉ mps.gov.vn hoặc bocongan.gov.vn.

Đối với các tài khoản trên mạng xã hội, ứng dụng OTT, hiện nay Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiến hành rà soát và sẽ công khai danh sách các đường dẫn này để người dân nắm được.