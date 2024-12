Bình Dương: Đâm chết bạn nhậu vì bị chửi

Ngày 8/12, Công an TP. Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một thanh niên bị đâm tử vong.



Trước đó, tối 7/12, Thái Hoàng Nhật (23 tuổi, quê Kiên Giang) tổ chức nhậu ở phòng trọ tại phường Tân Đông Hiệp (TP. Dĩ An) nên điện thoại rủ Nguyễn Tài Bảo (24 tuổi, quê Long An) và một người khác tới nhậu chung.

Khi Bảo và bạn tới phòng trọ thì thấy Nhật đang uống bia. Do trước đó đã uống rượu mà giờ nhóm Nhật uống bia nên Bảo từ chối. Thấy vậy, Nhật buông lời chửi, cho rằng Bảo không tôn trọng mình.

Hiện trường vụ án mạng.

Khi Bảo và người bạn chạy xe về tới phòng trọ thì Nhật gọi điện thoại tiếp tục chửi. Bực tức, Bảo mang theo cây kiếm đi cùng người bạn qua phòng trọ của Nhật để nói chuyện.

Được mọi người can ngăn, Bảo lên xe đi về, nhưng Nhật tiếp tục thách thức, nên Bảo cầm kiếm đâm vào bụng làm Nhật bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, Nhật được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong do vết thương quá nặng, còn Bảo trốn về quê Long An, tới sáng ngày hôm sau thì đến công an đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nữ sinh lớp 11 bị nữ sinh lớp 12 đâm chết sau mâu thuẫn trên mạng: