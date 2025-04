Đại tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra động viên các khối diễu binh

Ngày 16/4, tại Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân), Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã tổ chức tổng hợp luyện lần thứ 2 đối với các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành. Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đã có mặt để kiểm tra và chỉ đạo buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, không quản ngại khó khăn, thời tiết hoàn thành việc tập luyện bảo đảm sự đồng bộ giữa các khối diễu hành. Nhân dân cả nước đang dõi theo hành trình của cá chiến sĩ, tin tưởng và kỳ vọng vào phần diễu binh, diễu hành của các chiến sĩ trong ngày Đại lễ 30/4/2025 tới. của các qua đó đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân cả nước trong ngày lễ trọng đại của đất nước. Mở đầu đội hình diễu binh là lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam, với đội hình trực thăng và tiêm kích bay qua lễ đài, mang theo Quốc kỳ và cờ Đảng tung bay trên bầu trời Tổ quốc. Khối Quốc kỳ và cờ Đảng, biểu tượng thiêng liêng của độc lập, tự do và con đường cách mạng Việt Nam. Đây là buổi tổng hợp luyện cuối cùng của các lực lượng tại Trung đoàn Không quân 935 trước khi hội quân hợp luyện trên đường Lê Duẩn (quận 1, TPHCM) vào tối ngày 18/4. Xe chỉ huy, biểu tượng của sự thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng vũ trang trong buổi lễ trọng đại. Khối Quân nhạc, với những giai điệu hào hùng khơi dậy khí thế và niềm tự hào dân tộc. Các khối đại diện cho 5 cánh quân lịch sử, tượng trưng cho khí thế thần tốc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa 5 cánh quân cùng lực lượng vũ trang và quần chúng cách mạng đã tạo nên một thế trận áp đảo, thực hiện thành công mệnh lệnh lịch sử. Khối chiến sĩ giải phóng. Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra tại đường Lê Duẩn, Quận 1, với sự tham gia của khoảng 13.000 người. Khối sĩ quan Lục quân. Khối sĩ quan Hải quân. Cùng với các máy bay tham gia bay trình diễn, Quân chủng Phòng không – Không quân tham gia diễu binh, diễu hành với một khối đi và một khối đứng. Khối sĩ quan Biên phòng. Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam, với trang phục chỉnh tề và khí thế mạnh mẽ, thể hiện tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Khối sĩ quan Hậu cần - Kỹ thuật. Khối nữ sĩ quan Thông tin. Khối nữ sĩ quan Quân y. Khối chiến sĩ tác chiến điện tử, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chiến đấu kiên cường, thể hiện sức mạnh trong công tác bảo vệ an ninh mạng và thông tin của Tổ quốc. Khối tác chiến Không gian mạng. Lực lượng gìn giữ hòa bình. Khối chiến sĩ Lục quân. Khối Tăng Thiết giáp. Khối sĩ quan Đặc công. Khối nữ chiến sĩ Biệt động oai phong, bước đều mạnh mẽ, thể hiện khí chất kiên cường của những người phụ nữ từng tham gia chiến đấu. Khối chiến sĩ Đặc nhiệm đổ bộ đường không. Đội hình diễu binh không chỉ là biểu tượng của sức mạnh quân sự mà còn là minh chứng cho bản lĩnh và ý chí kiên cường của lực lượng vũ trang Việt Nam. Khối nam Dân quân biển. Khối nữ Du kích miền Nam. Khối nữ Dân quân miền Bắc. Xe chỉ huy Lực lượng Công an Nhân dân. Theo báo cáo của UBND TP.HCM, Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước có 48 khối diễu binh, diễu hành, với khoảng 13.000 người tham gia. Trong đó, phần diễu binh gồm 36 khối của lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện. Phần diễu hành kế tiếp do TP.HCM đảm nhiệm gồm 12 khối. Khối nam sĩ quan An ninh Nhân dân. Khối nam sĩ quan Cảnh sát Nhân dân. Khối lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH. Khối nam sĩ quan Không quân Công an Nhân dân. Khối nữ lực lượng Cảnh sát Giao thông. Khối nam sĩ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Khối Nam sĩ quan Cảnh sát tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, bước đều với tác phong quốc tế, thể hiện hình ảnh người chiến sĩ công an Việt Nam vì sứ mệnh hòa bình. Khối nam Cảnh sát Cơ động. Khối nữ Cảnh sát Đặc nhiệm. Theo kế hoạch, 6h30 sáng 30/4, đoàn diễu binh xuất phát ở giao lộ Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm tiến đến Hội trường Thống Nhất sau đó qua nhiều đường ở quận 1 để người dân thưởng thức. Lực lượng Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu. Trong phần lễ sẽ có nội dung bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân huy động hàng chục trực thăng Mi-8, Mi-17, máy bay chiến đấu Yak-130 và tiêm kích Su-30MK2 trình diễn. Việt Nam mời quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia tham gia diễu binh dịp này. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở. Khối Nam Cơ động Kỵ binh.

