Chiếm đoạt 81 tỷ, nữ môi giới bất động sản lĩnh án chung thân

TAND tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Cao Thùy Chinh (SN 1997, ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cao Thùy Chinh tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Cao Thùy Chinh tham gia môi giới, đầu tư, mua bán bất động sản nhưng bị thua lỗ nên đã giấu gia đình vay tiền của nhiều người để trả nợ và tiếp tục đặt cọc, môi giới mua bán đất và tiếp tục thua lỗ. Lo sợ gia đình và mọi người phát hiện, từ tháng 10/2021, Chinh bắt đầu đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các sở, ban ngành có khả năng đấu giá quyền sử dụng đất tại các dự án và mua được đất với giá rẻ hơn thị trường để mọi người tin tưởng đưa tiền cho Chinh.

Chỉ tính từ cuối năm 2021 đến tháng 7/2022, Cao Thùy Chinh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 36 nạn nhân dưới hình thức nhận tiền đặt cọc để đấu giá quyền sử dụng đất tại nhiều dự án trên địa bàn tỉnh, như: Dự án khu dân cư thị trấn Thiệu Hóa (huyện Thiệu Hóa); khu dân cư thôn Tân Thọ (huyện Nông Cống); khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng (huyện Thọ Xuân); khu dân cư mới Nam Đồng Nẫn 1, thị trấn Triệu Sơn (huyện Triệu Sơn)… với tổng số tiền hơn 81 tỷ đồng.

Điển hình như cuối năm 2021, do quen biết vợ chồng anh B.V.L và chị L.T.H ở phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, Chinh đã tự giới thiệu có nhiều mối quen biết, có thể mua lại nhiều lô đất với giá rẻ hơn giá thị trường, hiện đã lấy được một số lô đất tại một số mặt bằng với giá “ngoại giao”. Do tin tưởng nên chị H. và anh L. đã đồng ý mua đất thông qua Chinh và đã nhiều lần giao tiền cho bị cáo với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Thế nhưng sau khi nhận tiền, Cao Thùy Chinh đã không dùng để mua bán đất theo thỏa thuận mà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng Cao Thùy Chinh đã thực hiện hành vi lừa đảo với giá trị tài sản lớn, nhiều nạn nhân, thực hiện nhiều lần. Điều đáng nói các nạn nhân trong vụ án này đều là những người có hiểu biết trong lĩnh vực bất động sản, nhưng với thủ đoạn tinh vi của Cao Thùy Chinh, nhiều nạn nhân vẫn mắc bẫy và nhiều lần giao tiền cho đối tượng này.

Thực tế, trước khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng những tài sản có giá trị lớn như đất đai, nhà ở, bên mua và bên bán thường sẽ tiến hành đặt cọc một khoản tiền nhất định do hai bên tự thỏa thuận. Nhiều cá nhân do quá tin tưởng vào các hợp đồng đặt cọc mà "quên" kiểm tra tính xác thực của thông tin do các đối tượng lừa đảo đưa ra nên dẫn đến “tiền mất, tật mang”.