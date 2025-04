Bắt tạm giam 2 đối tượng trộm 4 bánh ô tô ở Thái Nguyên

Ngày 16/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng gây ra vụ trộm cắp 4 bánh xe ô tô xảy ra tại xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 4/4, Công an xã Sơn Cẩm nhận được đơn trình báo của công dân về việc bị mất trộm 4 bánh xe ô tô tại xóm 7, xã Sơn Cẩm. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Sơn Cẩm tiến hành xác minh, truy vết.

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập Nguyễn Văn Đại (SN 1994) và Nguyễn Quang Trường (SN 1997) để đấu tranh. Cùng thời điểm này, Cảnh sát cùng truy tìm được 4 bánh xe ô tô được các đối tượng vứt tại khu vực đập Ba Đa thuộc xã Đồng Liên, TP Thái Nguyên.

Tại Cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, vào đêm 4/4 đã rủ nhau mang theo dụng cụ hành nghề đi tìm mục tiêu. Khi đi trên Quốc lộ 3 (xã Sơn Cẩm), cả hai nhắm vào chiếc xe ô tô đang đỗ trên vỉa hè nên đã tháo trộm 4 bánh xe và về phòng trọ cất giấu. Tối 6/4, Đại chuyển bánh xe ôtô sang nhà Trường. Khoảng 23h cùng ngày, Trường lại mang 4 bánh xe ô tô ra vứt ở đập Ba Đa.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ để xử lý trước pháp luật.