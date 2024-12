Top 10 cuốn sách tiên tri nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại

1. Những lời tiên tri (Les Prophéties). Tác giả: Nostradamus (Michel de Nostredame) Nội dung: Gồm 942 bài thơ tiên tri (quatrains) đề cập đến các sự kiện tương lai từ thế kỷ 16 đến tận thế. Các sự kiện như cách mạng Pháp, sự trỗi dậy của Hitler thường được cho là đã được tiên đoán trong cuốn sách này. Ảnh: Pinterest. 2. Kinh Thánh (The Bible). Nguồn gốc: Cơ Đốc giáo. Nội dung tiên tri: Sách Khải Huyền (Book of Revelation) mô tả tận thế, sự xuất hiện của Antichrist, và phán xét cuối cùng. Nhiều sự kiện trong lịch sử được cho là đã được tiên đoán trong Kinh Thánh, ví dụ sự phục hồi của Israel. Ảnh: Pinterest. 3. Kinh Dịch (I Ching). Nguồn gốc: Trung Hoa cổ đại. Nội dung: Một hệ thống tiên tri dựa trên 64 quẻ, mô tả các trạng thái và chuyển đổi của vũ trụ. Dựa vào việc gieo đồng xu hoặc thẻ tre để giải mã quẻ, từ đó tiên đoán tương lai. Ảnh: Pinterest. 4. Lời tiên tri của các Giáo hoàng (The Prophecy of the Popes). Tác giả: Thánh Malachy (thế kỷ 12) Nội dung: Một danh sách tiên tri gồm 112 giáo hoàng, từ Giáo hoàng Celestine II (1143) đến tận thế. Giáo hoàng Francis hiện nay được cho là người cuối cùng trong danh sách. Ảnh: Pinterest. 5. Sách Chilam Balam. Nguồn gốc: Người Maya cận đại. Nội dung: Yếu tố tiên tri liên quan đến chu kỳ thời gian của người Maya, bao gồm dự đoán về "ngày tận thế" vào năm 2012. Được viết bằng ngôn ngữ Maya cổ (ký âm Latinh) và chịu ảnh hưởng từ văn hóa Tây Ban Nha sau khi bị xâm lược. Ảnh: Pinterest. 6. Lời sấm của Delphi (The Oracles of Delphi). Nguồn gốc: Hy Lạp cổ đại. Nội dung: Những lời tiên tri của Pythia, nữ tư tế của thần Apollo, được coi là hướng dẫn cho các vị vua và lãnh đạo trong các quyết định quan trọng. Ảnh: Pinterest. 7. Sách Enoch (The Book of Enoch). Nguồn gốc: Do Thái cổ đại. Nội dung: Mô tả các thiên thần sa ngã, sự phán xét cuối cùng, và vận mệnh của nhân loại. Được coi là sách tiên tri quan trọng trong Do Thái giáo và Kitô giáo cổ đại. Ảnh: Pinterest. 8. Sách Sibylline (The Sibylline Books). Nguồn gốc: La Mã cổ đại. Nội dung: Một bộ sưu tập các tiên tri liên quan đến số phận của La Mã, được sử dụng như hướng dẫn trong thời khủng hoảng. Những cuốn sách này được lưu giữ bí mật và chỉ được tham khảo bởi giới chức tôn giáo. Ảnh: Pinterest. 9. Các bản viết tay Maya (The Mayan Codices). Nguồn gốc: Người Maya cổ đại. Nội dung: Các bản viết tay chứa đựng tiên tri về các chu kỳ thiên văn và các sự kiện trong tương lai, nổi tiếng nhất với yếu tố thiên văn học và tiên tri ngày tận thế. Ảnh: Pinterest. 10. Kinh Qur'an (The Qur'an). Nguồn gốc: Hồi giáo. Nội dung tiên tri: Tiên tri về các sự kiện trong tương lai, bao gồm Ngày Phán Xét (Qiyamah), sự tái sinh của Isa (Jesus), và trận chiến cuối cùng. Ảnh: Pinterest.

1. Những lời tiên tri (Les Prophéties). Tác giả: Nostradamus (Michel de Nostredame) Nội dung: Gồm 942 bài thơ tiên tri (quatrains) đề cập đến các sự kiện tương lai từ thế kỷ 16 đến tận thế. Các sự kiện như cách mạng Pháp, sự trỗi dậy của Hitler thường được cho là đã được tiên đoán trong cuốn sách này. Ảnh: Pinterest. 2. Kinh Thánh (The Bible). Nguồn gốc: Cơ Đốc giáo. Nội dung tiên tri: Sách Khải Huyền (Book of Revelation) mô tả tận thế, sự xuất hiện của Antichrist, và phán xét cuối cùng. Nhiều sự kiện trong lịch sử được cho là đã được tiên đoán trong Kinh Thánh, ví dụ sự phục hồi của Israel. Ảnh: Pinterest. 3. Kinh Dịch (I Ching). Nguồn gốc: Trung Hoa cổ đại. Nội dung: Một hệ thống tiên tri dựa trên 64 quẻ, mô tả các trạng thái và chuyển đổi của vũ trụ. Dựa vào việc gieo đồng xu hoặc thẻ tre để giải mã quẻ, từ đó tiên đoán tương lai. Ảnh: Pinterest. 4. Lời tiên tri của các Giáo hoàng (The Prophecy of the Popes). Tác giả: Thánh Malachy (thế kỷ 12) Nội dung: Một danh sách tiên tri gồm 112 giáo hoàng, từ Giáo hoàng Celestine II (1143) đến tận thế. Giáo hoàng Francis hiện nay được cho là người cuối cùng trong danh sách. Ảnh: Pinterest. 5. Sách Chilam Balam. Nguồn gốc: Người Maya cận đại. Nội dung: Yếu tố tiên tri liên quan đến chu kỳ thời gian của người Maya, bao gồm dự đoán về "ngày tận thế" vào năm 2012. Được viết bằng ngôn ngữ Maya cổ (ký âm Latinh) và chịu ảnh hưởng từ văn hóa Tây Ban Nha sau khi bị xâm lược. Ảnh: Pinterest. 6. Lời sấm của Delphi (The Oracles of Delphi). Nguồn gốc: Hy Lạp cổ đại. Nội dung: Những lời tiên tri của Pythia, nữ tư tế của thần Apollo, được coi là hướng dẫn cho các vị vua và lãnh đạo trong các quyết định quan trọng. Ảnh: Pinterest. 7. Sách Enoch (The Book of Enoch). Nguồn gốc: Do Thái cổ đại. Nội dung: Mô tả các thiên thần sa ngã, sự phán xét cuối cùng, và vận mệnh của nhân loại. Được coi là sách tiên tri quan trọng trong Do Thái giáo và Kitô giáo cổ đại. Ảnh: Pinterest. 8. Sách Sibylline (The Sibylline Books). Nguồn gốc: La Mã cổ đại. Nội dung: Một bộ sưu tập các tiên tri liên quan đến số phận của La Mã, được sử dụng như hướng dẫn trong thời khủng hoảng. Những cuốn sách này được lưu giữ bí mật và chỉ được tham khảo bởi giới chức tôn giáo. Ảnh: Pinterest. 9. Các bản viết tay Maya (The Mayan Codices). Nguồn gốc: Người Maya cổ đại. Nội dung: Các bản viết tay chứa đựng tiên tri về các chu kỳ thiên văn và các sự kiện trong tương lai, nổi tiếng nhất với yếu tố thiên văn học và tiên tri ngày tận thế. Ảnh: Pinterest. 10. Kinh Qur'an (The Qur'an). Nguồn gốc: Hồi giáo. Nội dung tiên tri: Tiên tri về các sự kiện trong tương lai, bao gồm Ngày Phán Xét (Qiyamah), sự tái sinh của Isa (Jesus), và trận chiến cuối cùng. Ảnh: Pinterest.