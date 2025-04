Xây dựng trên đất nông nghiệp Tây Tựu: Hà Nội sẽ cho kiểm tra ngay

Trước đó, báo Thanh tra cho biết, UBND TP Hà Nội ban hành Kết luận số 13/KL-UBND, về nội dung tố cáo UBND quận Bắc Từ Liêm không thực hiện kiểm tra việc sử dụng đất của hộ bà Nguyễn Thị Thanh Thản là đúng.

Theo đó, với diện tích 87,5 m2 đất hộ bà Thản sử dụng thuộc một phần thửa đất số 55, tờ bản đồ số 15 đo vẽ năm 1994 xã Đông Ngạc có nguồn gốc là đất ao công do UBND xã Đông Ngạc quản lý (nay là UBND phường Đông Ngạc). Tuy nhiên, xã quản lý đất đai không chặt chẽ dẫn đến việc hộ bà Thản chiếm đất công để sử dụng.



UBND xã Đông Ngạc có lập biên bản, ban hành quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hộ bà Thản, nhưng xã lại không tổ chức thực hiện quyết định. Đến ngày 16/5/2018, UBND quận Bắc Từ Liêm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ bà Thản với diện tích 87,5 m2 đất ở đô thị.



Hội đồng kỷ luật quận Bắc Từ Liêm đã họp ngày 24/4/2023. Trong đó xác định, hành vi vi phạm của ông Nguyễn Văn Chiến - nguyên Chủ tịch và ông Nguyễn Văn An - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc bị xử lý bằng hình thức kỷ luật cảnh cáo; bà Hoàng Thị Nguyệt - nguyên công chức địa chính xây dựng xã; ông Nguyễn Quang Thậm - nguyên Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc; bà Nguyễn Thị Kim Oanh - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bắc Từ Liêm; bà Phan Thị Ngọc Bích - nguyên là công chức Tư pháp hộ tịch bị xử lý bằng hình thức kỷ luật khiển trách. Bà Đặng Thị Hiên - công chức địa chính xây dựng; ông Nguyễn Trọng Thường - chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bắc Từ Liêm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, căn cứ quy định của pháp luật về thời hiệu xử lý kỷ luật, Hội đồng kỷ luật biểu quyết không kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Chiến, ông An, bà Nguyệt, ông Thậm, bà Oanh, bà Bích do hết thời hiệu xử lý kỷ luật.



Về xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, UBND quận Bắc Từ Liêm đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo xem xét kiểm điểm theo quy định về đảng đối với ông Nguyễn Văn Chiến, ông Nguyễn Văn An, ông Nguyễn Quang Thậm.



Ông Nguyễn Quang Thậm, nguyên Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc bị “gọi” tên trong vụ việc nêu trên đang là Chủ tịch UBND phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).