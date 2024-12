Khánh My sở hữu vòng ba một mét, vóc dáng nóng bỏng

Khánh My sinh năm 1991, làm người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Vài năm trở lại đây, người đẹp không hoạt động nghệ thuật. Bước vào showbiz, Khánh My có lợi thế ngoại hình. Cô cao 1m71, có số đo vòng ba 103 cm. Nữ người mẫu đặt mục tiêu số đo vòng ba lên đến 110 cm. Chân dài sinh năm 1991 sở hữu eo thon gọn, vòng ba căng đầy. Người mẫu Khánh My còn là một trong những mỹ nhân Việt sở hữu tấm lưng đáng mơ ước. Phong cách thời trang của nữ diễn viên khá táo bạo.Diễn viên Khánh My khoe chân dài nuột nà với váy xẻ tà cao. Nữ diễn viên Váy hồng tầng 24 từng hẹn hò Tiến Vũ trong 4 năm. Hậu chia tay, Khánh My kín tiếng về chuyện tình cảm. Tháng 12/2021, Khánh My nhờ doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên giúp đỡ làm một số thủ tục giấy tờ. Sau khi giúp người đẹp, Đức Huy và Khánh My đi ăn cùng một nhóm bạn. Tuy nhiên, cả hai bị cho là đánh lẻ đi chơi Giáng sinh. Sau khi chồng cũ Lệ Quyên lên tiếng, Khánh My cho biết, cô đang độc thân và chưa muốn yêu ai. Khánh My từng gây ồn ào khi tố Trường Giang. Tháng 5/2018, cô bất ngờ tiết lộ rằng trước mặt nhiều người, Trường Giang từng luôn miệng nói với cô: "Anh rất thích em, vì em đẹp". Khánh My từ chối vì biết Trường Giang yêu Nhã Phương. Trước chia sẻ của Khánh My, Trường Giang không lên tiếng. Ở tuổi 33, Khánh My có cuộc sống sang chảnh. Xem video: "Khánh My tập thể dục". Nguồn FB Khánh My

