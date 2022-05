Bị la mắng, nam thanh niên vác dao đuổi chém mẹ, đâm tử vong anh ruột

Tối ngày 2/5, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới đang tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Giàu (sinh năm 1991, trú tại ấp Long Thạnh I, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Hiện trường vụ án.

Sáng ngày 1/5, Giàu đi nhậu cùng với 3 người bạn, sau khi uống hết 1 lít rượu thì nghỉ. Khoảng 12h cùng ngày, Giàu về ăn cơm rồi đập phá đồ đạc trong nhà.

Bà Nguyễn Thị Hò (mẹ ruột Giàu) khi thấy Giàu đập phá đã nói rằng: "Mày đập đồ, đập bếp ga rồi lấy gì xài, anh mày mới cho tiền mua bếp ga”. Bất ngờ, Giàu liền lấy một con dao yếm đòi chém bà Hò. Hoảng sợ, bà Hò chạy sang nhà con trai Võ Văn Dành (sinh năm 1976, anh ruột Giàu) để tránh mặt. Giàu tiếp tục cầm dao xông vào nhà.

Lúc này, anh Dành dùng khúc gỗ đẩy Giàu ra khỏi nhà. Khi thấy Giàu ném dao và đi về nhà, anh Dành đi theo dùng khúc gỗ chọc vào mặt Giàu gây thương tích, Giàu chạy vào trong nhà lấy 1 cây kéo ra đâm Dành tử vong tại chỗ rồi ra đầu thú ngay sau đó.

Đối tượng Võ Văn Giàu.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Công an huyện Chợ Mới, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ngay trong đêm và thụ lý vụ án theo thẩm quyền.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ…

