Hành trình phá án: Bí ẩn người phụ nữ bị đóng cọc tre dìm xác

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h ngày 13/4/2011, một người dân xã Mộc Nam (huyện Duy Tuyên, Hà Nam) trong lúc đi đánh cá phát hiện thi thể phụ nữ ở dưới mương thuộc thôn Lãnh Trì. Đây là khu vực gần nghĩa trang, địa bàn vắng vẻ, xa khu dân cư. Khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Hà Nam xác định thi thể bị một tảng gạch đè lên, xung quanh chân bị hai cọc tre ghim lại, trên cổ còn dây chuyền vàng. Do trước đó trời mưa lớn, dấu vết gần như bị xóa sạch. Ban chuyên án đặt ra nhiều giả thiết, có thể nạn nhân kháng cự kẻ cướp nên bị sát hại, hoặc cũng có khi do mâu thuẫn tình ái song cũng không loại nguyên nhân tranh chấp trong làm ăn. (Ảnh minh hoạ) Kết quả trưng cầu giám định tử thi cho thấy, nạn nhân bị đa chấn thương vùng mặt, nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não. Dựa vào chi tiết về cách ăn mặc của nạn nhân, cảnh sát phán đoán đây có thể là cô gái chừng 25 tuổi. Một hộ dân gần hiện trường cho hay, tảng gạch buộc vào cô gái gần giống với một trong ba tảng gạch bị mất của mình. 6 tháng trước, hộ dân này xây bếp, có xếp 3 tảng gạch nhưng gần đây phát hiện bị mất một. Sau khi xác định trùng khớp, cảnh sát khoanh vùng thủ phạm là người sống gần hiện trường, am hiểu địa bàn. Trong lúc mọi việc đang "rối như tơ vò", ngày 27/4/2011, Công an Hà Nam nhận thông tin từ Cục xuất nhập cảnh thông báo tìm một phụ nữ Trung Quốc tên Jin Chan Xian (tức Kim Xuân Tiên, 47 tuổi ở tỉnh Kiên Giang, Trung Quốc). Người phụ nữ này hành nghề buôn bán ở Việt Nam nhập cảnh ở Lạng Sơn từ 20 ngày trước, hiện không liên lạc được. So với nhận định ban đầu nạn nhân là cô gái trẻ, việc chênh lệch tuổi khiến nhiều giả thiết bị lệch hướng. Cảnh sát đề nghị người nhà của bà Tiên sang đối chứng. Viện khoa học hình sự xác định, thi thể có gene trùng với con và em ruột của bà Tiên. Nạn nhân được xác định chính là bà Tiên. Theo trình báo, bà Tiên là thương gia kinh doanh bao bì đựng sữa đậu nành, thỉnh thoảng sang Việt Nam làm ăn và thường có người xe ôm tên Hùng làm phiên dịch. Trinh sát tìm về bến xe Gia Lâm (Hà Nội), xác minh lai lịch của tài xế Hùng. Ông ta tên Phạm Mạnh Hùng (48 tuổi ở Hà Nội), chưa có tiền án tiền sự, từng có thời gian đi Trung Quốc làm ăn 10 năm, sau đó về Hà Nội hành nghề xe ôm. Gần đây Hùng và người cháu tên Phạm Minh Thành (22 tuổi, ở Hà Nam) hay đi với nhau, thường xuất hiện ở nơi xảy ra án mạng. Chính quyền địa phương cho hay, Thành mới học xong lớp nghiệp vụ du lịch ở Hà Nội, song chưa đi làm, anh này có mối quan hệ xã hội phức tạp. Để tránh đánh động hai cậu cháu Hùng, trinh sát tiếp cận bạn gái của nam thanh niên. Cô này khai 10 ngày trước, người yêu tặng cô nhiều tờ tiền Trung Quốc và một vài vật dụng đắt tiền. Xâu chuỗi nhiều tình tiết, chứng cứ, ban chuyên án khẳng định Hùng và Thành là hung thủ nên bố trí vây bắt tại Hà Nội và Hà Nam. Hùng khai quen bà Tiên nhiều năm sau những lần chở xe ôm, trả tiền công hậu hĩnh, thỉnh thoảng còn được sang Trung Quốc du lịch. Cuối tháng 3/2011, được bà Tiên nhờ chở đi lấy 600 triệu đồng tiền hàng ở Bắc Ninh, ông ta nảy lòng tham nên bàn bạc với Thành. Theo thoả thuận, nếu trót lọt Hùng sẽ có tiền để xe máy và trả nợ. Ngày 8/4/2011, biết chị Sin sẽ sang Việt Nam, Hùng đã rủ về quê tại xã Mộc Nam huyện Duy Tiên chơi. Trước khi cả hai cùng về, Hùng đã điện cho cháu ruột của mình là Phạm Minh Thành chuẩn bị hung khí gây án, cướp tài sản. Dọc đường đèo bằng xe máy từ Hà Nội về quê, Hùng đã chở chị Sin đến khu vực cánh đồng vắng vẻ để thuận cho việc ra tay sát hại. Qua lời khai, Hùng và Thành đã dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, cả hai lục soát lấy đi nhiều tài sản có giá trị rồi dìm xác nạn nhân xuống mương nước hòng phi tang. Hai ngày sau, sợ bị lộ chúng mang cọc tre, tảng bê tông lớn để ghìm xác nạn nhân xuống mương. Tại phiên xử diễn ra cuối năm đó, TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt Hùng án tử hình, Thành chung thân về tội Giết người, Cướp tài sản. Bác đơn xin giảm hình phạt, toà phúc thẩm đã y án với hai kẻ này.

