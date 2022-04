Hành trình phá án: Bí ẩn người phụ nữ nằm ngửa “xem” tivi, tim ngừng đập

Theo hồ vụ án, ngày 3/7/2012, nhiều hộ dân kinh doanh tại chợ Đồng Quang TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) ngạc nhiên khi phát hiện một chiếc xe gắn máy nhãn hiệu Honda Air Blade màu đỏ còn mới chắn ngay lối đi lại. Đáng nói, không biết chủ xe là ai nhưng chìa khóa xe vẫn cắm nguyên trên ổ khóa. Mọi người chỉ biết rằng đã có một người trùm áo chống nắng kín mít đã dừng chiếc xe ở đó rồi đi vào chợ và... biến mất. Quá trình đi tìm chủ xe, người dân càng nghi hoặc hơn khi phát hiện trên cầu thang của tầng 2 khu chợ có một chiếc áo chống nắng còn mới toanh vắt ở tay vịn. Nghĩ rằng chủ xe có việc quá gấp nên mới hành động lơ là như vậy, các hộ kinh doanh hè nhau kéo chiếc xe vào giao cho tổ bảo vệ, đồng thời truyền miệng thông báo khắp chợ để tìm chủ xe nhưng gần 1 tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy ai đến nhận lại chiếc xe. Trước sự chứng kiến của nhiều người, tổ bảo vệ đã mở cốp xe và tìm thấy một túi xách màu đen chứa một quyển sổ nhỏ ghi các số điện thoại liên lạc, một chiếc lắc và dây chuyền bằng vàng cùng 200.000 đồng tiền mặt. Nghi đây là xe do kẻ gian đánh cắp, tổ bảo vệ đã chọn ngẫu nhiên một số điện thoại trong danh bạ để hỏi về danh tính chủ xe. Ở đầu dây bên kia, một người đàn ông tự xưng là Phương sau khi nghe mô tả về chiếc xe đã khẳng định chủ xe là bà Nguyễn Thị Sinh (SN 1963, ngụ xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), bạn làm ăn với vợ chồng ông ở thị trấn Đại Từ. Có số điện thoại của chị Sinh do ông Phương cung cấp, tổ bảo vệ cố gắng liên lạc nhưng không thấy bà Sinh nhấc máy. Cùng ngày, bà Thu ở Tổ 5, phường Túc Phiên, TP Thái Nguyên đi qua phòng trọ của bà Nguyễn Thị Sinh, trong nhà tiếng tivi vẫn bật, 2 chiếc quạt cây vẫn chạy đều, bà Thu cất tiếng gọi mà không thấy bà Sinh trả lời. Mở cửa vào nhà, bà Thu sững sờ phát hiện bà Sinh nằm chết trên giường. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nạn nhân đã tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường, đầu và mặt nạn nhân có nhiều vết thương do ngoại lực tác động, xung quanh có nhiều vết máu... số tài sản gồm xe máy, điện thoại, dây chuyền vàng, nhẫn vàng và một cục vàng có trọng lượng hơn 7,5 cây vàng của nạn nhân đã biến mất. Công an xác định sau khi sát hại bà Sinh, hung thủ đã lấy chiếc xe Honda Air Blade của nạn nhân đi ra chợ Đồng Quang và bỏ lại đó. Được biết, bà Sinh đã ly dị chồng, thuê trọ sống một mình đã lâu, với công việc là cho vay lãi. Qua điều tra, bà Sinh vừa vay mượn của vợ chồng ông Phương một thỏi vàng 9999 trọng lượng gần 8 cây nhằm mục đích đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, thỏi vàng này và hai chiếc điện thoại của nạn nhân đã không được tìm thấy. Từ đây, các trinh sát nhận định đây rất có thể là một vụ án giết người nhằm cướp tài sản. Qua thu thập thông tin và mô tả lại của một số nhân chứng, cảnh sát xác định nghi phạm Dương Văn Tuấn (SN 1967, ngụ thôn 3, xóm Đức Chính, xã Vinh Quang, Thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Chiều 21/7/2012, Tuấn bị Công an bắt khi vừa trở về nhà sau khi đi làm công cho một gia đình ở xã bên. Tại trụ sở Công an tỉnh Cao Bằng, Tuấn luôn miệng khai rằng mình là người vô can, không biết gì về vụ án mạng. Lầm lì thử thách ý chí của các cán bộ điều tra, Tuấn im lặng suốt 5 tiếng đồng hồ và luôn khẳng định mình vô tội. Nhưng cuối cùng, Tuấn cũng phải cúi đầu nhận tội và khai ra nơi chôn giấu gần thỏi vàng nặng gần 8 lượng tại góc vườn sau nhà hắn. Ngay đêm đó, Tuấn được di lý về Công an tỉnh Thái Nguyên để làm rõ hành vi tội ác của mình. Ngày 3/7/2012, Dương Văn Tuấn đi từ Cao Bằng xuống bến xe TP.Thái Nguyên gặp chị Sinh tại nhà trọ của chị ở tổ 5, phường Túc Duyên (TP.Thái Nguyên). Đến nơi, Tuấn và chị Sinh đã nói chuyện về khoản tiền 200 triệu đồng mà Tuấn đã đưa cho chị Sinh để nhờ xin việc cho con trai mình vào tháng 4/2011. Tuy nhiên, do không thống nhất được việc tiền nong nên giữa hai người đã xảy ra to tiếng. Lợi dụng lúc chị Sinh đi vào trong buồng, Tuấn đã lấy một chiếc búa đinh để ở góc nhà thủ sẵn. Khi chị Sinh vừa quay ra thì Tuấn bất ngờ lao đến dùng búa đập nhiều nhát vào vùng mặt và đầu của nạn nhân khiến chị Sinh tử vong tại chỗ. Sau đó, Tuấn đã xóa dấu vết hiện trường gây án, lấy xe chiếc xe mô tô AIRBLADE của chị Sinh cùng 77,5 chỉ vàng 999, 2 điện thoại di động (trị giá tài sản chiếm đoạt trên 340 triệu đồng) và một số giấy tờ khác, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang rồi bỏ trốn. Tuấn đã bỏ chiếc xe mô tô trên ở chợ Đồng Quang rồi đón xe khách về nhà Cao Bằng. Đến ngày 21/7/2012, Tuấn đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Với hành vi giết người, cướp tài sản dã man, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt Dương Văn Tuấn tử hình về tội Giết người, 16 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp chung cho cả hai hình phạt là tử hình. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

