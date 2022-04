Hành trình phá án: Bà trùm “đổi mạng” lấy “bao tải ngô” giá 3,2 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, với đường biên giới Việt - Lào dài khoảng 700km, lợi dụng địa hình đấy, tội phạm ma túy lung dùng để mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới thẩm lậu vào nước ta. Trong số những chuyến xe ngày đêm xuôi ngược trên cung đường Tây Bắc vòng về Hà Nội qua Bắc Ninh, Bắc Giang lên Thái Nguyên này ẩn chưa đâu đó nhiều bí ẩn của những kẻ buôn bán "cái chết trắng". Một trong những đối tượng được xác định là Nguyễn Thị Hải (SN 1962, trú xóm Kim Tỉnh, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Hải có có 3 tiền án về ma túy và có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng. Điều khiến các trinh sát chú ý nhất đó là trong khoảng thời gian gần đây, Hải có những bất minh về kinh tế, thời gian. Qua bám nắm địa bàn, các trinh sát phát hiện có những đối tượng nghiện ma túy thời xuyên đến nhà Hải rồi lại đi ra rất nhanh. Đặc biêt, nhiều nguồn tin từ quần chúng nhân dân cho hay, Hải thường xuyên có mặt ở Sơn La dưới vỏ bọc là người buôn bán nông sản về Thái Nguyên. Xác định đây là một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy có quy mô lớn, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên đã cử các trinh sát tăng cường nắm bắt và bám sát địa bàn biên giới đặc biệt là cửa khẩu Lóng Sập ở tỉnh Sơn La để phát hiện các đối tượng bán ma túy cho Hải. Mặt khác báo cáo với Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên xin ý kiến chỉ đạo, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ. Chuyên án 521H được xác lập với sự tham gia của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cùng với các điều tra viên, trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhất của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên đề điều tra, phá án. Theo đó, một mũi trinh sát khác được lệnh phối hợp với Công an tỉnh Sơn La rà soát tất cả các tàng thư, hồ sơ lưu trữ về các đối tượng khả nghi có tiền án, tiền sự về ma túy trên địa bàn. Tổng hợp các tin tức từ trinh sát báo về được sàng lọc kĩ lưỡng để làm căn cứ cho những nhận định của chuyên án. Phải nói rằng, tình hình ma túy tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian gần đây diễn ra rất phức tạp và thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi. Mấu chốt là Nguyễn Thị Hải nhưng nếu làm tốt công tác cơ bản sẽ truy ra được đường dây và kẻ cầm đầu. Hơn 1 tuần theo dõi, tổ công tác đã chắc chắn hoạt động mua bán nông sản chỉ là hình thức trá hình nhằm trốn tránh sự theo dõi của cơ quan Công an. Tiếp tục theo dõi di biến động của Nguyễn Thị Hải tại Sơn La, các trinh sát nắm được Hải có một mối quan hệ làm ăn với một đối tượng tên là Lường Văn Anh (trú huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La). Từ đây, ban chuyên án xác định đường dây buôn bán trái phép chất ma túy trên các chuyến xe nông sản từ Sơn La về Thái Nguyên gồm 3 đối tượng: Lường Văn Anh, Nguyễn Thị Hải và Đinh Văn Thắng (SN 1991, trú huyện Phú Yên, Sơn La) Từ các thông tin trên, ban chuyên án nhận định cần phải bám sát mọi hoạt động của Hải cũng như nắm bắt quy luật đi về của những chuyến hàng từ bến xe Sơn La về Thái Nguyên. Sau nhiều ngày theo dõi điều tra đến giữa tháng 12/2021, trinh sát tại địa bàn tỉnh Sơn La báo về cho ban chuyên án là "rắn ra khỏi hang". Lường Văn Anh đã gửi một lô hàng nông sản từ bến xe Sơn La về Thái Nguyên nhưng lần này lại giao cho một đối tượng hoàn toàn lạ mặt đi áp tải chuyến hàng. Vậy chúng đang tính toán như thế nào? Liệu trong chuyến hàng này có chứa ma túy hay không? Tổ công tác đã tổ chức mật phục rất nhiều chặng đường để bán sát, theo dõi mọi động tĩnh của chuyến hàng. Thế nhưng trên đường đi đến đâu TP Thái Nguyên đối tượng áp tải cho dừng xe đột ngột xuống giữa đường. Tổ công tác theo dõi đối tượng trên xe nhận định, khả năng đây là phép thử của các đối tượng, bí mật kiểm tra, trinh sát báo ngay về cho ban chuyên án đây chỉ là chuyến hàng nông sản bình thường nhằm dò xét sự theo dõi của lực lượng Công an. Các đối tượng trong chuyên án 521H đều có tiền án, tiền sự về tội danh ma túy. Trước khi thực hiện các chuyến hàng chúng thường đi lại nhiều lần, thăm dò hoạt động của lực lượng Công an nên việc phát hiện tang vật và bắt giữ Lường Văn Anh, Nguyễn Thị Hải và Đinh Văn Thắng là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên sắp bước sang năm mới năm 2022, dự báo của cơ quan điều tra là những đối tượng nghiện sẽ mua nhiều ma túy để sử dụng dần nên có thể các đối tượng trong đường dây sẽ tăng nguồn hàng. Các phương án bắt ở đâu? Bắt như thế nào? Và khi chặn bắt thì sẽ chặn trước hay chặn sau cần phải bố trí ra sao? Tất cả đều phải đưa ra tính toán một cách kĩ lưỡng. Đêm 24/12/2021, trinh sát tại bên xe ở Sơn La nắm được thông tin hàng đã lên xe, kế hoạch cắt lưới lập tức được triển khai. Đúng 6h ngày 25/12/2021, ban chuyên án cử hàng chục chiến sĩ chốt chặn nhiều tuyến đường mà các đối tượng có thể đi qua. Khi thấy đối tượng chuyển hàng lên xe máy, ngay lập tức các trinh đã ập vào bắt giữ thành công Nguyễn Thị Hải và Đinh Văn Thắng. Khám xét tại chỗ cơ quan chức năng thu giữ 1 điện thoại di động, một xe máy và một bao tải ngô bên trong có 20 bánh heroin. Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận mua số ma túy trên của Lường Văn Anh với số tiền 3,2 tỷ đồng và Hải đã trả trước cho Lường Văn Anh 300 triệu đồng. Sau đó, Lường Văn Anh đã thuê Đinh Văn Thắng áp giải, giám sát ma túy và nhận tiền bán ma túy mang về cho y. Với hành vi mua bán chất ma túy Nguyễn Thị Hải và Đinh Văn Thắng sẽ phải nhận bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật. Riêng đối tượng Lường Văn Anh dù chưa bị bắt nhưng sự trả giá trước pháp luật là điều sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

