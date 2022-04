Hành trình phá án: Màn kịch của “ác phụ” giết chồng, ném xác phi tang

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/11/2013, người dân ven sông Cầu phát hiện một xác chết trôi nổi trên sông thuộc khu vực xóm Xuân Đám, xã Đồng Niên, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phú Bình đã bảo vệ hiện trường, báo cáo lên Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH, phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên khám nghiệm hiện trường. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân là nam giới ngoài 40 tuổi với chi chít những vết đâm trên cơ thể. Nạn nhân được xác định chết trước khi bị ném xuống sông. Cơ quan điều tra nhận định, nhiều khả năng, nạn nhân bị giết, vứt xác xuống sông. Hiện trường đây không phải là hiện trường ban đầu. Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Ban chuyên án, cảnh sát thuộc nhiều đơn vị đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và truy tìm tung tích nạn nhân. Hiện trường gần cầu Ba Đa. Ban chuyên án xác định có thể xác nạn nhân được ném từ trên cầu xuống sông. Ngay lập tức, các trinh sát được huy động xuống các huyện có bán kính gần cầu Ba Đa, những thông tin trình báo mất tích được sàng lọc. Quá trình điều tra xác định, nạn nhân là anh Dương Đình Bằng (SN 1969), trú ở xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Gia đình nạn nhân cho biết, trước đó 3 ngày, nạn nhân mang theo 60 triệu đồng trước khi đi khỏi nhà. Nạn nhân là người ham mê cờ bạc nên lực lượng chức năng tập trung vào các mối quan hệ xã hội của anh. Trương Thị Thưa, vợ nạn nhân cung cấp, anh Bằng đã bỏ nhà đi đâu không rõ từ tối 10/11. Khi đi anh Bằng có cầm theo khoảng 60 triệu đồng và không mang theo điện thoại. Đồng thời cho biết, do anh Bằng nợ nần tiền cờ bạc không có tiền trả nên có thể bị sát hại hoặc do mang nhiều tiền đi nên bị cướp, giết. Vì sao Dương Đình Bằng lại bị giết với nhiều vết chém như vậy? Hay đây là vụ trả thù tàn độc? Là những câu hỏi được ban chuyên án đặt ra. Nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản, sau khi được lãnh đạo giao cho chúng tôi ra soát lại các mối quan hệ của nạn nhân, như cờ bạc, chơi lô đề. Tuy nhiên, xác định hơn chục nhóm đối tượng đều nhận được câu trả lời là anh Bằng không có việc như thế. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, Công an nhận được nguồn tin, ngày anh Bằng mất tích, chị Trương Thị Thưa hùng hục dọn dẹp nhà cửa từ sáng sớm, nguồn tin này cũng cho biết đây là hiện tượng rất lạ, do từ ngày về làm dâu, chưa ai thấy Thưa chịu khó như thế. Không những thế Thưa còn đốt rất nhiều đồ đạc trong nhà ngọn lửa cao đến mức lên gần nóc nhà gây cháy bếp. Một điều khác lạ nữa là khi Bằng vắng nhà, Thưa liên tục gọi điện khắp nơi cho bạn bè của nạn nhân. Đi khắp mọi nơi hỏi han thông tin có hôm dùng xe ô tô đi đến tận sáng hôm sau. Đây cũng là điểm đáng nghi bởi Bằng là người cờ bạc, gia đình, vợ, con quá quen với việc vắng mặt của nạn nhân...Với những biểu hiện bất thường, mọi nghi vấn tập trung vào vợ nạn nhân. Chiếc xe ô tô của vợ chồng Bằng được các trinh sát bí mật kiểm tra. Qua quá trình điều tra và xác minh, trinh sát cũng phát hiện những vấn đề đặc biệt và trái quy luật. Cụ thể, bí mật kiểm tra chiếc xe của gia đình anh Bằng, trinh sát thấy trên xe có những vết máu rất lạ. Hơn nữa, trong nhà nạn nhân có những mùi tanh khác thường, như mùi của máu người. Những người thân và hàng xóm của anh Bằng, mới hôm qua còn đau đớn đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Hôm nay, chợt bàng hoàng khi biết người sát hại anh chính là Thưa, một số người thân của anh Bằng không chịu nổi cú sốc này đã ngất lịm. Tại cơ quan CSDT đối tượng Trương Thị Thưa quanh co chối tội, chị ta tỏ vẻ khá bình tĩnh, có lẽ chị ta đã mường tượng ra giây phút bị bắt này và chuẩn bị sẵn tâm lý đối phó. Tuy nhiên, thị không thể lý giải nổi vết máu của anh Bằng trên xe ô tô, trên tường nhà, và trên nền nhà. Chính vì vậy, Trương Thị Thưa đã phải cúi đầu nhận tội giết chồng. Tại cơ quan CSDT, Thưa khai, thị gặp anh Bằng trong một sới bạc và tự nguyện theo về vợ. Thời gian gần đây anh chồng thua bạc nhiều nên bắt thị phải đưa tiền hàng cho mình để trả nợ vì thế giữa hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Đêm 10/11, anh Bằng đòi vợ đưa 60 triệu đồng để đi đánh bài nhưng Thưa bảo tiền để trong két, không muốn mở, khiến hai vợ chồng to tiếng. Bức xúc, anh Bằng chạy tới rút thanh kiếm chĩa về phía vợ, dọa sẽ giết nếu không đưa tiền. Lợi dụng lúc chồng không để ý, Thưa đá vào hạ bộ chồng, khiến anh đau đớn, đánh rơi thanh kiếm. Thưa cầm kiếm giơ lên phía trước để dọa. Anh Bằng lao vào giằng chìa khóa vợ để trên người. Thưa đưa thanh kiếm lên, đúng lúc anh Bằng lao đến và bị kiếm đâm ngập ngực trái. Tiếp đó, thấy chồng chưa chết, Thưa liền lau rửa vết thương cho chồng. Lúc này, anh Bằng hồi tỉnh, tiếp tục giằng co và bị Thưa đâm, chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Thưa quấn xác chồng vào vỏ chăn, nhét trong túi nilon đựng chăn. Khoảng 14h ngày 11/11/2013, Thưa điều khiển xe ô tô có xác của anh Dương Đình Bằng trong cốp lên thôn Thống Nhất, xã Vũ Lê, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn quê của Thưa. Tại đây, Thưa đã gặp Nguyễn Văn Hồ (SN 1983) và Hoàng Văn Tuấn (SN 1976) cùng trú tại thôn Thống Nhất, Thưa nói với hai đối tượng này là chồng bị xã hội đen giết chết và nhờ hai đối tượng này chôn cất hộ. Sau đó, Thưa lại lái xe quay về Thái Nguyên. Sợ không dám chôn, Tuấn và Hồ đã đến nhà mẹ đẻ của đối tượng là Nguyễn Thị Uẩn để kể cho bà nghe hết sự việc Thưa nhờ chôn xác chồng. Sau khi trao đổi với con gái qua điện thoại bà Uẩn biết con giết chồng bà đã nhờ Tuấn và Hồ chuyển xác anh Bằng ra quốc lộ để Thưa bố chí xe đưa trở lại Thái Nguyên. Đến Thái Nguyên, Thưa đã dùng xe máy cùng Tuấn vứt xác anh Bằng xuống sông. Sau đó Thưa trả cho Tuấn 5 triệu đồng rồi trở về nhà. Còn Tuấn quay trở lại Lạng Sơn. Về đến nhà để tạo chứng cứ giả, Thưa sốt sắng đến nhà người quen để tìm chồng. Hàng xóm thấy lạ, bởi từ trước đến nay anh Bằng vắng nhà có thấy Thưa đi tìm đâu. Đến 6h sáng ngày 14/11, quần chúng phát hiện xác anh Bằng nổi trên khúc sông Cầu (xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình). Tin người dân phát hiện xác chết đến tai, Thưa đã tạo chứng cứ là chồng bị xã hội đen giết chết, để cướp tài sản. Thưa lấy một chiếc sim rác nhắn tin vào số điện thoại của chồng với nội dung “Ra sông mà nhặt xác chồng về”. Với những thủ đoạn đánh lừa mọi người, Thưa đinh ninh rằng cơ quan chức năng không thể nhận ra hành động giết người của mình. Nên khi được Công an báo tin, Thưa ung dung đến nhận xác chồng mang về nhà mai táng. Ngày 27/5/2014, TAND tỉnh Tái Nguyên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên án Trương Thị Thưa án tù chung thân. Ngay sau khi Tòa tuyên án, bị cáo Trương Thị Thưa òa khóc và ngã qụy trước vành móng ngựa. Vụ án cũng là bài học đắt giá cho nhiều người khác.

Ngay sau khi Tòa tuyên án, bị cáo Trương Thị Thưa òa khóc và ngã qụy trước vành móng ngựa. Vụ án cũng là bài học đắt giá cho nhiều người khác.