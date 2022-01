Bắt Tổng Giám đốc Công ty Đông Nam Á về tội lừa đảo

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Dũng (45 tuổi, ngụ ở TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) – Tổng Giám đốc CTCP đầu tư công nghệ Đông Nam Á (viết tắt là Công ty Đông Nam Á) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an khám xét Công ty Đông Nam Á. Trước đó, hồi tháng 3/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty do Dũng làm tổng giám đốc.



Theo điều tra, khoảng tháng 7/2020, trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, phía Công ty Công ty ND Private Capital (trụ sở tại Mỹ) do ông Nicholas Dang là đại diện đã ký kết với công ty do Dũng làm tổng giám đốc về hợp đồng cung cấp 509.960 thùng găng tay y tế Nitrile không bột, nhãn hiệu Superieur.

Phía công ty ND Private Capital đã đặt cọc cho Cty Đông Nam Á số tiền 1.099.000 USD (tương đương trên 25 tỷ đồng).

Tuy nhiên, phía Công ty Đông Nam Á sau đó không thực hiện theo các điều khoản đã được ký kết, cũng không hoàn trả lại tiền cho phía đối tác.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM xác định Công ty Đông Nam Á do Dũng làm Tổng giám đốc không có chức năng sản xuất mặt hàng găng tay y tế, cũng không làm đại lý phân phối, không được ủy quyền kinh doanh của đơn vị sản xuất, phân phối găng tay y tế nào.

Tuy nhiên ông Dũng, với tư cách là tổng giám đốc vẫn quảng cáo, ký kết hợp đồng và nhận tiền của phía đối tác rồi chi dùng vào mục đích cá nhân hơn 24 tỷ đồng.

