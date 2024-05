Nghệ An khai mạc Lễ hội Làng Sen mừng sinh nhật Bác

Tối 11/5, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024. Lễ hội Làng Sen năm nay diễn ra từ ngày 11 đến hết ngày 19/5 với nhiều chương trình lớn, ý nghĩa kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các lãnh đạo Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và hàng nghìn người dân.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen.

Phát biểu khai mạc Lễ hội Làng Sen, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Nghệ An là mảnh đất “Địa linh nhân kiệt” với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng. Nhân dân Nghệ An luôn tự hào bởi suốt chiều dài lịch sử dân tộc, thời nào cũng có những anh hùng, hào kiệt, danh tướng, danh nhân đóng góp công trạng vẻ vang cho quê hương và đất nước.

Thông qua các hoạt động tại Lễ hội nhằm tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đây cũng là dịp để giới thiệu với cả nước và bạn bè quốc tế về văn hóa Làng Sen, về mảnh đất, con người Nghệ An năng động, thân thiện.

Càng tự hào hơn khi Nghệ An là nơi sinh thành một vĩ nhân kiệt xuất, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Cứ mỗi độ tháng 5 về, khi mùa sen đang nở rộ trên quê hương Nam Đàn ấm tình đất, nặng tình người, chúng ta lại thành kính tưởng nhớ, biết ơn vô hạn đến Bác - Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”, ông Trung chia sẻ.

Lễ hội Làng Sen hằng năm đã trở thành sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng. Qua đó để chúng ta hiểu sâu sắc hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn...

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024.

Lễ hội Làng Sen năm 2024 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), hướng tới 55 năm ngày Bác gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2024), 55 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969 - 2024).

Lễ hội diễn ra từ ngày 8/5 - 9/6 với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, tập trung tại huyện Nam Đàn, TP Vinh, gồm: Lễ dâng hoa, dâng hương, báo công, tưởng niệm Bác Hồ; Liên hoan Tiếng hát Làng Sen với sự tham gia của hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 20 đoàn nghệ thuật quần chúng của các huyện, thành phố và thị xã.

Bên cạnh đó, còn có giải bóng chuyền và giải võ cổ truyền toàn tỉnh; giải marathon “Hành trình về Làng Sen” thu hút hàng nghìn vận động viên trong và ngoài nước tham gia.

Lễ hội Làng Sen năm nay có nhiều điểm mới, trong đó tổ chức Chương trình nghệ thuật, biểu diễn Cảnh sát cơ động kỵ binh, nhạc kèn tại lễ khai mạc. Đây là chương trình có ý nghĩa, lần đầu tiên được Bộ Công an phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức trên quê hương Bác.

Chương trình khai mạc có sự tham gia biểu diễn của Nhà hát ca múa nhạc cùng dàn nhạc kèn, đội nghi lễ và đội kỵ binh của Bộ Công an.

Ngoài ra, còn có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ thành phố mang tên Bác trong chương trình bế mạc vào ngày 19/5 với chủ đề “Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh”, chương trình biểu diễn đường phố “Quê hương mùa sen nở”.

Đây sẽ là dịp để giới thiệu, quảng bá với cả nước và bạn bè quốc tế về văn hóa xứ Nghệ, về mảnh đất, con người Nghệ An năng động, thân thiện, luôn rộng mở những cơ hội hợp tác và phát triển.