Hà Nội: Kẻ trộm điện thoại bà bán nước từng có 4 tiền án

Ngày 12/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lò Văn Sáng (SN: 1985; trú tại xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 18h40 ngày 4/4/2024, Sáng đi bộ từ lán công nhân, nơi Sáng làm thợ xây, tại cụm Công nghiệp xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, ra quán nước của chị H.

Đối tượng Lò Văn Sáng tại cơ quan Công an.

Ngồi uống nước, Sáng phát hiện chị H. để chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S22 Ultra trên bàn nên nảy sinh ý định trộm cắp. Khi đứng dậy thanh toán tiền, lợi dụng sơ hở của chị H, đối tượng đã lấy chiếc điện thoại cất vào túi rồi đi về lán. Phát hiện mất điện thoại, chị H đã đến Công an xã Dương Liễu trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Dương Liễu đã tiến hành xác minh, rà soát và triệu tập Sáng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp chiếc điện thoại đã trộm cắp của chị H. Theo hồ sơ, Sáng là đối tượng có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.