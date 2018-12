Bắt nhóm thiếu niên vác hung khí đòi nợ thuê

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Gia Lai trên đường tuần tra phát hiện 5 thanh thiếu niên chạy xe máy chở theo 3 dao rựa để đi đòi nợ thuê.

Ngày 16/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bàn giao 5 thanh thiếu niên (cùng trú tại TP. Pleiku) cho Công an Công an phường Đống Đa điều tra làm rõ hành vi mang theo hung khí để đi đòi nợ thuê.

5 nghi can là: Nguyễn Thế Nhân (SN 2002), Đỗ Đức Thiện (SN 2003), Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 2001), Nguyễn Hoàng Thanh (SN 2001) và Trần Quốc Tiến (SN 1996).

Nhóm thanh thiếu niên bị tạm giữ tại công an.