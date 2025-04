Yêu cầu Hà Tĩnh cung cấp thông tin các dự án điện mặt trời

Ngày 10/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản số 2122/UBND-KT2 gửi các đơn vị liên quan về việc cung cấp thông tin, tài liệu các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cho Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an.

Cụ thể, ông Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an; gửi Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2025.

Yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp kịp thời với Sở Công Thương trong việc thực hiện yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an); chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu, số liệu cung cấp; giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Công Thương để liên hệ và hướng dẫn việc cung cấp thông tin, tài liệu theo đúng quy định.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, ngày 02/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có văn bản số 1509/YC-ANĐT-P3 gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc kiểm tra, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm được tách ra từ Vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, giải quyết vụ việc, căn cứ các Điều 88, 168 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản giải trình và cung cấp các thông tin, tài liệu sau:

Đối với toàn bộ dự án Nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Hà Tĩnh được phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực các cấp giai đoạn 2016 - 2020, đến nay, có bao nhiêu dự án Nhà máy đã vận hành thương mại (vận hành toàn bộ hay một phần), được thu tiền bán điện?

Đối với toàn bộ dự án Nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Hà Tĩnh được phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực các cấp giai đoạn 2016 - 2020, đến nay, có bao nhiêu dự án Nhà máy chưa vận hành thương mại, chưa được thu tiền bán điện? Lý do?

Kết quả giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý các dự án điện mặt trời tại tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 233/NQ-CP ngày 10/12/2024 của Chính phủ?

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh, khi có văn bản trả lời và thông tin, tài liệu cung cấp gửi đến Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an trước ngày 15/4/2025.