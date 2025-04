Phá đường dây “cát tặc” lớn, bắt tạm giam 9 người ở Thanh Hóa

Ngày 11/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, CQĐT đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên đối với 12 đối tượng liên quan đến vụ khai thác cát trái phép trên sông Chu, đoạn qua địa bàn xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng gồm: Nguyễn Viết Thông (SN 1986), Giám đốc Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông; Nguyễn Viết Đại (SN 1976), quản lý bãi cát số 4 của Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông; Hoàng Văn Nam (SN 1988 ), trú tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân; Phan Việt Hà (SN 1990), trú tại phường Trường Thi, TP Thanh Hóa; Lê Văn Tiến (SN1982), trú tại xã Đông Khê, TP Thanh Hóa; Đinh Quang Quân (SN 1972), trú xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa; Nguyễn Xuân Oanh (SN 1986), trú phường Đông Hương, TP Thanh Hóa; Lê Phú Thao (SN 1954), trú tại phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa và Nguyễn Văn Hậu (SN 1991), trú tại thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

3 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Nguyễn Thị Vân (SN 1992), trú tại thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân; Nguyễn Văn Mạnh (SN 1997), trú tại xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân và Nguyễn Thị Tám (SN 1983), trú tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân. Các bị can này đều làm thuê trên các tàu khai thác cát trái phép của Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông.

Trước đó, ngày 23/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân bắt quả tang 3 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Chu, đoạn chảy qua khu vực xã Xuân Thiên và xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, đây là một đường dây chuyên khai thác cát trái phép quy mô rất lớn, có nhiều đối tượng hoạt động khép kín do Nguyễn Viết Thông dưới vỏ bọc là Giám đốc Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông cầm đầu.

Bị can Thông trực tiếp liên hệ thuê người, tổ chức khai thác cát trái phép cũng như quản lý, đo kiểm đếm số lượng khai thác cát từng ngày. Thông còn chỉ đạo Nguyễn Viết Đại cùng đồng bọn bán, thu tiền từ các đối tượng mua cát. Đường dây khai thác cát trái phép này hoạt động cả ban ngày và ban đêm, có sự phân vai rất rõ ràng cho từng người, từng nhóm đối tượng. Trong quá trình khai thác cát trái phép, họ đều phân công người cảnh giới cơ quan chức năng. Vị trí khai thác cát trái phép thường nằm ở khu vực giáp ranh mỏ, xung quanh là cây cối rậm rạp rất khó phát hiện

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, từ giữa tháng 12/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã khai thác trái phép và đưa về bãi tập kết số 2 của Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông là 12.318m3. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.