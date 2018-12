Bắt facebooker lừa bán vé giả trận chung kết AFF Cup 2018

Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng liên quan tới việc mua bán vé giả trong trận chung kết lượt về giải bóng đá AFF Cup 2018 diễn ra ngày 15/12.

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa bàn giao đối tượng Đỗ Thùy Trang (sinh năm 1996, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội thụ lý, điều tra mở rộng liên quan tới việc mua bán vé giả trong trận chung kết lượt về giải bóng đá AFF Cup 2018 diễn ra ngày 15/12, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được trình báo của một số cổ động viên về việc bị tài khoản facebook Dung Vu lừa bán vé giả xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Theo điều tra, sau khi giao dịch mua bán với tài khoản facebook Dung Vu, một số cổ động viên nhận được vé giả in màu, không phải vé thật. Việc này khiến họ mất tiền nhưng không được vào sân xem trận chung kết.

Người sử dụng tài khoản facebook Dung Vu lừa chiếm hàng chục triệu đồng của các cổ động viên.

Theo cơ quan điều tra, Đỗ Thùy Trang chính là chủ mưu vụ lừa đảo, sử dụng facebook Dung Vu để lừa bán vé trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.