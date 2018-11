Không mua được vé Việt Nam - Philippines, CĐV quây kín VFF

Ghi nhận của PV Kiến Thức lúc 14h15 ngày 28/11, nhiều tốp cổ động viên Việt Nam vẫn đang túc trực, quây kín cổng trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đòi mua vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 Việt Nam - Philippines do không mua được vé qua hệ thống bán online của ban tổ chức. Trước đó, lúc 10h cùng ngày, hệ thống bán vé online của ban tổ chức đã mở để người hâm mộ đặt mua vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines tại sân vận động Mỹ Đình. Tuy nhiên theo người hâm mộ, đến khoảng 10h26 cùng ngày, khi người hâm mộ truy cập vào hệ thống bán vé online của ban tổ chức thì nhận được thông báo vé đã bán hết. Cổ động viên quá khích, bức xúc do không mua được vé online đã kéo nhau đến thẳng trụ sở VFF ở đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đòi mua bằng được vé. Thông tin với báo giới, Tổng thư ký liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết, số lượng vé online được bán tương đương khoảng 40-50% sức chứa sân Mỹ Đình. Số ghế còn lại được dành cho cổ động viên của đội khách (8% số ghế) và vé mời cho các đơn vị tài trợ giải đấu. Bên cạnh một số cổ động viên, thì có hàng chục thương binh lái cả xe 3 gác đến quây trụ sở VFF đòi mua vé. Một thương binh mang theo giấy đến trụ sở VFF để đòi mua vé. Để đảm bảo an ninh trật tự, phía VFF đã đề nghị Công an quận Nam Từ Liêm, Công an Hà Nội huy động lực lượng đến trụ sở để giải tán đám đông. Tuy nhiên những người kéo đến đây vẫn không chịu rời đi. Một số người phía ngoài đưa tiền vào cho người bên trong đi vào bên trong trụ sở VFF để mua vé nhưng không được. Cảnh sát được huy động dày đặc cả bên trong lẫn bên ngoài trụ sở VFF. Những thương binh quá khích lao thẳng vào phía văn phòng VFF. Một số người khi không vào được bên trong trụ sở VFF để đòi mua vé trận Việt Nam - Philippines họ ngồi la liệt khắp sân.

