Vụ cướp ngân hàng Việt Á: Manh mối quan trọng được thu giữ thế nào?

Ngân hàng Việt Á (VietABank) - nơi xảy ra vụ cướp.

Ngày 18/12, Công an quận 2, TP HCM cho biết, chiếc xe máy của nghi can vụcháy trơ khung trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 đã được bàn giao cho Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Phòng CSHS Công an TP HCM tiếp tục điều tra, truy xét.