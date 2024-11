Bắt 2 kẻ cướp tài sản của người phụ nữ đang đi trên đường

Ngày 20/10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Công an huyện Lương Sơn vừa điều tra làm rõ, bắt giữ Nguyễn Văn Mong (SN 1996, trú tại xóm Ngành, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình) và Đỗ Văn Thảo (SN 1994, trú tại Sa Thôn, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá) là 2 đối tượng cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Mong (áo xanh) và Đỗ Văn Thảo (áo đen).

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 18/11/2024, chị Lê Thị Tuyết (SN 1984, trú tại tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình) đang di chuyển bằng xe máy điện hướng đi Hà Nội - Hoà Bình, khi đến đoạn đường Quốc lộ 6 thuộc tiểu khu 9, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình (cách trạm thu phí Lương Sơn khoảng 40m) thì bất ngờ bị 2 đối tượng là nam giới đi xe máy cùng chiều áp sát bên trái, người thanh niên ngồi sau giật chiếc túi xách chị Tuyết đang đeo trên người, khiến xe loạng choạng nhưng rất may không bị ngã.

Sau khi cướp chiếc túi xách, 2 đối tượng trên phóng nhanh theo tuyến đường Quốc lộ 6 hướng Lương Sơn - TP Hòa Bình. Trong túi xách chị Tuyết có để 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu VIVO Y33S màu xanh hồng và khoảng 4.000.000₫ (Bốn triệu đồng). Tổng trị giá tài sản khoảng 6.000.000 đồng.

Xác định rõ đây là vụ án cướp giật tài sản với tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Lương Sơn đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh; huy động lực lượng và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ quyết tâm điều tra làm rõ. Sau 11 giờ đồng hồ điều tra xác minh, đến 9h ngày 19/11, Công an huyện Lương Sơn đã điều tra làm rõ, bắt giữ Nguyễn Văn Mong và Đỗ Văn Thảo là 2 đối tượng gây án cùng tang vật.

Qua quá trình đấu tranh, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận trước đó vào chiều 18/11, Đỗ Văn Thảo đi từ Thanh Hoá lên Hoà Bình chơi, do quen biết nên Thảo đã rủ Nguyễn Văn Mong đi chơi, uống rượu. Đến tối cùng ngày khi 2 đối tượng đang đi trên đường Quốc lộ 6 đoạn gần trạm thu phí Lương Sơn thì gặp chị Lê Thị Tuyết, Thảo đã rủ Mong cùng thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.