Chưa chốt giá đất bồi thường cho dự án trăm tỷ ở Sầm Sơn

UBND TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá vừa có nội dung trả lời ý kiến công dân, cử tri về tiến độ và phương án giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng từ d ự án mở rộng đường Tây Sơn (đoạn từ Tòa án Nhân dân TP Sầm Sơn đến đường Lý Tự Trọng).

Một đoạn vỉa hè của dự án mở rộng đường Tây Sơn đang được triển khai. Ảnh: Hữu Tuấn.

Theo đó, UBND TP. Sầm Sơn cho biết đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường - giải phóng mặt bằng tổ chức triển khai công tác GPMB. Đến nay, đã có cơ bản hoàn thành kiểm tra đất đai và tài sản, vật kiến trúc trên đất trong phạm vi dự án.

"Ngay sau khi phê duyệt giá đất cụ thể, Hội đồng GPMB thành phố sẽ thực hiện công khai phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân được biết đến", UBND TP. Sầm Sơn nêu.

Đối với phương án bố trí đất ở tái định cư, UBND TP. Sầm Sơn cũng cho biết, chính quyền đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thành hạ tầng các vị trí ở đất dự kiến để bố trí cho các hộ tại mặt bằng Khu dân cư, tái định cư Đồng Xuân, Khu dân cư tái định cư Tây đường Lý Tự Trọng, Khu tái định cư Đồng Nấp, Eo Đồng, phường Trường Sơn... và các mặt bằng khác trên bàn địa thành phố Sầm Sơn.

Mặt khác, để giải quyết vấn đề hạ tầng ở khu vực triển khai dự án, ngay đầu năm 2025, Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố đã chỉ đạo đơn vi thi công 1/2 nền đường và vỉa hè mẫu từ đường Nguyễn Trãi đến Ngô Quyền dự kiến hoàn thành trong quý II để phục vụ người nhân đi lại trong thời gian thực hiện GPMB đầu tư toàn bộ tuyến đường theo quy hoạch.

Được biết, d ự án mở rộng đường Tây Sơn (đoạn từ Tòa án Nhân dân TP Sầm Sơn đến đường Lý Tự Trọng) đã có từ cách đây 30 năm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được UBND TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá thực hiện khiến nhiều gia đình sinh sống dọc tuyến đường dự án bị ảnh hưởng, không được xây dựng mới, cải tạo, sang nhượng...Thậm chí, nhiều thế hệ phải sinh sống trong căn nhà ẩm thấp, xuống cấp vì phải "năm chờ" dự án triển khai.

Thông tin từ trang Dauthau cho biết, dự án c ải tạo đường Tây Sơn (đoạn từ Tòa án nhân dân đến đường Lý Tự Trọng) do UBND TP. Sầm Sơn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 106.585.675.000 đồng. Năm 2021, dự án được mở thầu với 2 nhà thầu tham gia là Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trường Giang và Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong. Tuy nhiên, kết quả đấu thầu này không đạt kết quả vì phải huỷ thầu . Lý do được đưa ra là hồ sơ dự thầu không đáp ứng.

Hiện vẫn chưa có thông tin công khai về kết quả đấu thầu dự án mở rộng đường Tây Sơn (đoạn từ Tòa án Nhân dân TP Sầm Sơn đến đường Lý Tự Trọng).