Bắt 2 thành viên “hội vỡ nợ” đột nhập biệt thự trộm tiền tỷ

Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM cho biết, vừa phối hợp cùng Công an quận 12 khám phá nhanh và bắt giữ nhóm cướp nguy hiểm. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Tiến (33 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ quận 12), Lê Văn Sĩ (26 tuổi, quê Kiên Giang) và đang triệu tập Đỗ Văn Tuấn (28 tuổi, quê Nam Định, tạm trú Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng Nguyễn Đức Tiến (trái) và Lê Văn Sĩ (phải). Ảnh: CACC

Đối tượng Đỗ Văn Tuấn. Ảnh: CACC

Được biết, nhóm đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, quen biết nhau trên nhóm Facebook “hội những người vỡ nợ muốn làm liều”. Trên nhóm Facebook này, Tiến đăng status rủ những người khác đi cướp tài sản nhắm vào các biệt thự ở TP HCM, Bình Dương…. Lúc này, Sĩ và Tuấn liên hệ để tham gia.

Sau đó, Tiến đi khảo sát chọn những biệt thự ít người ở để làm mục tiêu gây án và cuối cùng chọn biệt thự của gia đình bà Trần Thị L. (56 tuổi) ở đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12. Tiến cùng Sĩ, Tuấn thống nhất gây án vào tối 29/4.

Để thực hiện kế hoạch, Tuấn mua 3 con dao, 1 cuộn băng keo, 4 đôi găng tay y tế, 1 bình xịt sơn đen… Theo kế hoạch, cả nhóm bàn bạc đột nhập vào nhà bà L., dùng bình xịt sơn đen để che camera an ninh rồi khống chế toàn bộ những người có mặt trong nhà để cướp tài sản . Tuy nhiên, trước khi lên đường thực hiện kế hoạch thì Tuấn đối ý không tham gia, còn Tiến và Sĩ vẫn đi.

Lúc 23h30 ngày 29/4, cả 2 có mặt trước nhà bà L. Tiến đứng ngoài cảnh giới để Sĩ lẻn vào biệt thự từ hướng cổng chính. Lúc này, lái xe cho gia đình bà L. phát hiện, báo công an. Khi Sĩ đang lấy túi xách của bà L. có số tiền 1,1 tỷ đồng thì lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an quận 12 và lái xe của gia đình bà L. đã phát hiện, bắt giữ. Đỗ Văn Tuấn sau đó cũng đã được triệu tập về cơ quan công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra làm rõ.