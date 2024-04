Nhóm học sinh tắm sông Hồng, 2 em đuối nước tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h40 phút ngày 29/4, một nhóm học sinh lớp 11 chủ yếu sinh sống tại quận Long Biên, huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) đã rủ nhau ra khu vực sông Hồng để bơi lội, và đã không may xảy ra sự việc đuối nước tử vong. Vào thời điểm trên, một nhóm học sinh gồm 5 em chủ yếu sinh năm 2007 đã rủ nhau ra bờ sông Hồng dưới chân cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên để bơi lội.

Thời điểm lực lượng chức năng huy động nhiều người tiến hành tìm kiếm 2 học sinh bị đuối nước.

Khu vực trên mặc dù nước xuống thấp, lộ rõ nhiều bãi bồi nhưng do các em thiếu kỹ năng cộng thêm thời tiết nắng gay gắt nên 2 em bị đuối nước. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Phòng Cánh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Long Biên, và người dân thuyền chài tại khu vực huy động hỗ trợ nhanh chóng tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 16h10 cùng ngày đã tìm thấy thi thể 2 em. Hiện lực lượng chức năng đã liên hệ với gia đình các nạn nhân để phối hợp giải quyết.

Được biết, khu vực gần chỗ xảy ra tai nạn thương tâm nói trên cũng diễn ra hoạt động vui chơi cắm trại của nhiều người dân Hà Nội tìm cách tránh nắng nóng. Do đó, cơ quan chức năng cũng đã nhanh chóng khuyến cáo chủ cơ sở vui chơi và người dân không tùy tiện tắm sông trong bất cứ tình huống nào, đặc biệt trong diễn biến thời tiết nguy hiểm như nhiều ngày qua.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo phòng xảy ra những tại nạn đáng tiếc tương tự, đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, quản lý chặt chẽ khu vực thường có đông người tập trung tại chân cầu Vĩnh Tuy , đồng thời cắm biển, tổ chức tuyên truyền để hạn chế thương vong.