Bắc Ninh: Phát hiện 17 nam nữ tụ tập “thác loạn” tại biệt thự riêng

Ngày 25/10, theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an TP Từ Sơn đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trước đó, tại nhà đối tượng Nguyễn Kim Sơn (37 tuổi, ở khu phố Chùa Dận phường Đình Bảng), Công an thành phố Từ Sơn bắt quả tang 17 đối tượng đang tụ tập bay lắc.

Căn biệt thự nơi các đối tượng tụ tập bay lắc.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 2,8g ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Qua kiểm tra, 15/17 thanh niên dương tính với ma túy. Điều đáng nói, biệt thự của Sơn được thiết kế chắc chắn với 4 lớp cửa và lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24h xung quanh.

Các đối tượng tụ tập bay lắc tại biệt thự.

Trong nhà, Sơn bố trí 1 phòng riêng tại tầng 3, có hệ thống cách âm, thiết bị hiện đại nhằm phục vụ riêng cho hoạt động bay lắc. Khi tổ chức sử dụng ma túy, cửa luôn được đóng, người ngoài không thể vào được. Do đó, việc đột kích, triệt phá các tụ điểm bay lắc tại nhà riêng gặp nhiều khó khăn.

Hiện vụ phát hiện 17 nam nữ tụ tập "thác loạn" tại biệt thự riêng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.