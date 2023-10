Cái chết tức tưởi của cô gái bị phân xác trên sông Đồng Nai

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12h ngày 13/2/2007, được tin báo của quần chúng, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm một phần thi thể của nạn nhân trôi dạt vào bờ sông Đồng Nai thuộc khu phố 5, phường Hòa Bình, TP Biên Hòa. Công tác khám nghiệm xác định đây là chân phải của một phụ nữ, bị cắt gọn từ khớp háng, đang thời kỳ phân hủy, ngoài phần bị cắt ra khỏi thân, không phát hiện dấu vết thương tích nào khác. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an TP Biên Hòa tập trung điều tra làm rõ. Ngoài ra, qua thông tin đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an TP Biên Hòa còn được tin vào ngày 12/2, cơ quan CSĐT CA TP HCM đã phát hiện một tử thi phụ nữ không đầu và tay chân trôi dạt trên tuyến sông Đồng Nai, thuộc phường Long Bình, quận 9. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến ngày 13/2 thì phát hiện thêm chân trái và tay phải trôi trên sông và dạt vào phường Long Bình, quận 9. Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thu được dấu vân tay phải của tử thi. Công tác khám nghiệm còn xác định tử thi có dấu vết bị đốt cháy. Cũng trong ngày 13/2, Công an huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương phát hiện đầu của nạn nhân nữ trôi đạt trên sông Đồng Nai, thuộc ấp Quyết Thắng, xã Bình Thắng, huyện Dĩ An…(Ảnh minh họa, nguồn internet) Quá trình xác minh, cơ quan điều tra Công an Đồng Nai nhận được thông tin: Khoảng 13h30 ngày 9/2, chị Ngô Thị Lê (26 tuổi, ngụ tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; tạm trú tại phường An Bình, TP Biên Hòa), là kế toán Công ty TNHH Bảo An Sinh tại số 55/19/21 phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, có đi đến công ty làm việc, nhưng sau đó mất tích. Đến ngày 12/3, Công an tỉnh Hà Nam gửi bản chính vân tay của Ngô Thị Lê đến CATP Biên Hòa để phục vụ điều tra. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua đối chiếu thì vân tay thu được trên xác tử thi tại quận 9, TP HCM khớp với vân tay của Ngô Thị Lê từ Hà Nam gửi vào. Từ kết quả giám định này, trinh sát nhận định: Khả năng những phần thi thể bị trôi trên sông Đồng Nai là của Ngô Thị Lê và không loại trừ đây là một vụ giết, hiếp, cướp. Đồng thời thống nhất quan điểm: chị Lê có thể bị giết tại nơi làm việc là Công ty TNHH Bảo An Sinh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 14/3, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT trực tiếp chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với lực lượng nghiệp vụ, Viện Kiểm sát tỉnh, chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh khuyển… tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở của Công ty TNHH Bảo An Sinh. Công tác khám nghiệm hiện trường đã thu được nhiều vết máu, cùng một số chứng cứ quan trọng khác. Từ kết quả này, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ Võ Công Hoàng (20 tuổi, ngụ tại số 55/19/21 khu phố 1 phường Trảng Dài, TP Biên Hòa). Đấu tranh khai thác, Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vào chiều 9/2, sau khi ăn cơm và nghỉ trưa, Hoàng thấy chị Lê đi xe gắn máy đến văn phòng Công ty TNHH Bảo An Sinh làm việc. Lúc này, tại công ty chỉ có Hoàng và chị Lê. Khi thấy chị Lê đang ngồi làm việc tại bàn máy tính, Hoàng nảy sinh ý định giết chị Lê để cướp tài sản. Hoàng bất ngờ từ phía sau đến bóp cổ chị Lê đến chết rồi lôi ra nhà sau giấu xác. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau đó, Hoàng đi ra cây xăng mua 20.000đ xăng về đốt xác. Nhưng do xác nạn nhân không cháy hết nên Hoàng mới cắt thành nhiều phần, cho vào bao nilon, đợi đêm đến đem ra cầu Đồng Nai thả trôi trên sông. Số tài sản cướp được, dây chuyền hắn bán được hơn một triệu đồng, còn ĐTDĐ và xe gắn máy thì đưa về TP HCM tiêu thụ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Vụ án “giết người, cướp của” do Võ Công Hoàng gây ra được đưa ra xét xử vào ngày 28/11/2007 tại TAND tỉnh Đồng Nai. Bản án cao nhất - tử hình đã dành cho kẻ thủ ác mất hết nhân tính. Hung thủ đã trả giá cho tội ác của mình, nhưng hành vi giết người, phân xác tàn độc vẫn khiến cho nhiều người phải ghê sợ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

