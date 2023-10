Nằm trên yên xe máy đổ đèo Ba Vì: Kết đắng cho những kẻ thích thể hiện

Nam thanh niên nằm trên yên xe máy điện đổ đèo Ba Vì: Mới đây, một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nam tài xế nằm trên yên xe máy điện đi ở cung đường đèo, dốc tại huyện Ba Vì, Hà Nội đang gây xôn xao dư luận. Theo đó, nam thanh niên nằm trên yên xe máy điện không có biển kiểm soát, lưu thông với tốc độ cao để di chuyển theo hướng xuống núi. Quá trình lái xe, người này không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, cung đường này có dốc cao cùng nhiều khúc cua gấp. Đây cũng là thời điểm trên đường có nhiều người dân và du khách. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bắt 3 thanh niên quay clip ‘bốc đầu' xe đăng lên mạng câu like: Ngày 24/10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Trần Tấn Huy (22 tuổi), Phạm Duy Tân (18 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Đoàn Trần Thế Hào (19 tuổi, ngụ tỉnh Long An). Theo đó, mong muốn có nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội, nhóm thanh niên đã dàn dựng quay video “bốc đầu xe trên quốc lộ” đăng lên mạng xã hội để câu like. Học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT bị khởi tố vì bốc đầu xe máy: Ngày 18/6, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" đối với 6 thanh thiếu niên điều khiển xe máy bốc đầu trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Được biết trong số này có thanh niên đang chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo đó, nhóm thanh niên bốc đầu xe lấy điện thoại quay lại. Không chỉ thực hiện hành vi bốc đầu xe, nhóm thanh thiếu niên này còn thực hiện các hành vi nằm ra yên để điều khiển xe, bốc đầu nhiều xe theo nhóm... Nhóm "Hội Dị Nhân X" chuyên bốc đầu, lạng lách xe máy: Ngày 14/6, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng bốc đầu xe máy gây náo loạn đường phố. Công an huyện xác định, từ tháng 2/2023 đến thời điểm bị khởi tố, Đặng Đình Quảng (SN 1990, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh) tạo tài khoản mạng xã hội "Chu Bá Thông" và thành lập "Hội Dị Nhân X", "Sân chơi giới trẻ". Riêng "Hội Dị Nhân X" có 14 người tham gia. Nhóm này thường xuyên đăng tải các video quay lại cảnh Quảng và các đối tượng thực hiện hành vi bốc đầu xe, lạng lách đánh võng trên đường. Đôi nam nữ lạng lách, đánh võng rồi quay clip lưu chiến tích: Ngày 8/5, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng đã tạm giữ phương tiện của 2 trường hợp điều khiển xe lạng lách, đánh võng. Theo đó, tại tuyến đường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, Vũ Quang M. (SN 2008) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Hoàng Tuyết N. (SN 2007, cùng trú Hoa Động, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng). Qua theo dõi, Công an phát hiện Vũ Quang M. có nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tại cơ quan Công an, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều video về hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao và lạnh lách đánh võng trong điện thoại của Vũ Quang M. và Nguyễn Hoàng Tuyết N.. Xử lý gần 60 thanh thiếu niên bốc đầu xe máy, lạng lách đánh võng: Ngày 30/4, một nhóm thanh niên khoảng 60 người và hơn 50 xe máy tụ tập tại QL4A, thuộc địa phận xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng có các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông như: Điều khiển xe lạng lách, đánh võng tốc độ cao; không đội mũ bảo hiểm; không có gương chiếu hậu; không gắn biển số; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh... Các hành vi trên được nhóm thanh niên ghi hình lại và đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Cao Bằng đã triệu tập gần 60 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Quái xế “bốc đầu” xe máy, quay video đăng lên mạng xã hội: Ngày 14/4, Công an huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa triệu tập đối tượng Bùi Văn Minh (SN 2003) ở thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương và Phạm Quang Anh (SN 2008), ở khu phố Oi, thị trấn Lang Chánh về hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi một bánh “bốc đầu”, lạng lách, đánh võng...quay clip đang lên mạng xã hội. Nguy hiểm hơn, có video cho thấy có xe đã bị trượt ngã trên đường khi các “quái xế” bốc đầu xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện khác. Hiện Công an huyện Lang Chánh đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi của các trường hợp khác có liên quan Điều khiển xe lạng lách, bốc đầu trên phố để quay clip: Ngày 5/2, Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã triệu tập, làm việc với 6 người điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng trên đường Trần Phú vào đêm 3/2. Trước đó, khoảng 20h30 ngày 3/2, mạng xã hội xuất hiện clip nhóm thanh niên đeo khẩu trang có hành vi điều khiển phương tiện không gắn biển số, chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Nhóm 'quái xế' lạng lách, đánh võng rồi quay clip đăng lên mạng câu like: Cuối tháng 10/2022, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã làm rõ nhóm thanh thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô, la hét ầm ĩ tại khu vực cầu Tuyên Sơn, rồi quay phim, đăng lên mạng xã hội để kiếm “like”, câu “view”. Hầu hết người trong nhóm "quái xế" này có hộ khẩu thường trú các xã Hoà Phong, Hoà Nhơn, Hoà Phú của huyện Hoà Vang. 10 thanh thiếu niên và 5 xe máy liên quan được bàn giao cho Đội Cảnh sát giao thông xử lý theo quy định. >>> Xem thêm video: Phạt nhóm thanh niên bốc đầu xe máy, mở loa kẹo kéo gây náo loạn. Nguồn: ĐTHĐT.

