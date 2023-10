Khởi tố 11 thành viên của nhóm “Hanoi Underbone Team”

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra của cơ quan Công an, khoảng 21h30 ngày 29/9, một nhóm thanh niên là thành viên của nhóm chát “Hanoi Underbone Team” - nhóm chuyên đăng các hình ảnh tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách đánh võng… tụ tập uống nước tại khu vực trước cổng sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Sau đó, cả nhóm sử dụng khoảng 20 xe máy, rủ nhau đến khu vực quận Hoàn Kiếm. Quá trình di chuyển, nhóm này đi xe máy với tốc độ cao, l ạng lách đánh võng , bấm còi inh ỏi quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình qua các tuyến phố Hồ Tùng Mậu, đường Láng, Trường Chinh, Minh Khai, Đê Nguyễn Khoái.

Khi cả nhóm điều khiển xe đến phố Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Phạm Ngũ Lão thì bị tổ công tác 141 CATP Hà Nội chặn xe kiểm tra, một số thanh niên trong nhóm chạy thoát. Các đối tượng bị chặn xe đã được tổ công tác đưa về Công an phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm để xác minh làm rõ. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Quân, SN 2006; Nguyễn Viết Minh Hiếu, SN 2004; Nguyễn Đăng Huy, SN 2003 cùng trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội; Nguyễn Trường Sơn, SN 2003, trú tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang; Dương Gia Bảo, SN 2004, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Lê Viết Hiếu, SN 2005, trú tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Trần Trọng Đạt, SN 2005, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội; Nguyễn Trần Quang, SN 2006, trú tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; Nguyễn Văn Duy, SN 2005, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội; Nguyễn Trọng Minh Quân, SN 2005, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Hà Văn Tuấn, SN 2001, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.