Ảo giác nghĩ bố đẻ là con lợn, nghịch tử dùng dao sát hại bố

Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lý Văn Tình (SN 1976, xóm Bản Hoá, xã Dân Chủ, huyện Hòa An) để điều tra về hành vi giết bố đẻ.

Đối tượng Lý Văn Tình.

Theo điều tra, vụ sát hại bổ đẻ xảy ra vào khoảng 17h ngày 7/10, người dân xóm Bản Hóa nghe thấy tiếng kêu lớn phát ra từ nhà ông Lý Văn M. (SN 1938, trú cùng địa chỉ trên). Ngay sau đó, người dân chạy sang thì bàng hoàng phát hiện ông M. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hòa An cùng các đơn vị chức năng đã triển khai lực lượng nắm tình hình, xác định và truy tìm hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hòa An đã xác định được hung thủ gây ra vụ án là Lý Văn Tình. Bước đầu cơ quan công an xác định, do Tình nghiện rượu sinh ảo giác, nghĩ ông M. là con lợn nên đã dùng dao kim loại màu đen, dài khoảng 40cm sát hại bố.

Được biết, Lý Văn Tình là con trai ông Lý Văn M. Sau khi xây dựng gia đình, Tình ở cùng nhà với ông M. Do vợ con Tình thường xuyên đi làm ăn xa nên hằng ngày chỉ có 2 bố con ở nhà. Lý Văn Tình nghiện rượu đã lâu nên nhiều lúc không được tỉnh táo. Thời gian gần đây, gia đình có đưa Tình đi khám chữa bệnh.

Hiện vụ ảo giác nghĩ bố đẻ là con lợn, nghịch tử dùng dao sát hại nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

