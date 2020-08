Tên trộm 350 cây vàng ở Sơn Tây bị bại lộ như thế nào?

Ngày 18/8, chủ tiệm vàng Tuấn Đạt ở số 55 Phùng Khắc Khoan (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là bà Lê Thị Vân Anh (SN 1979, trú tại thị xã Sơn Tây) trình báo cơ quan công an bị kẻ gian đột nhập trộm 350 cây vàng cùng 140 triệu đồng, tổng giá trị tài sản khoảng 13 tỷ đồng. Theo Cơ quan điều tra, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an TX Sơn Tây và phòng PC09 Công an Hà Nội khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người liên quan, rà soát camera... tuy nhiên vào thời điểm đó chưa làm rõ được đối tượng gây án cũng như thu hồi tang vật. Quá trình điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo về một vụ trộm tại cửa hàng kinh doanh xe máy xảy ra tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất. Theo trình báo, kẻ gian đột nhập trộm chiếc xe máy Honda SH 150i vùng 58 triệu đồng để trong két sắt. Qua khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người liên quan và camera, Cảnh sát xác định kẻ trộm có đặc điểm, phương thức, thủ đoạn và phương tiện gây án giống với vụ trộm tại tiệm vàng Tuấn Đạt. Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TX Sơn Tây, Công an huyện Thạch Thất và Công an huyện Đan Phượng bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Hân (SN 1990, trú huyện Đan Phượng). Tang vật thu giữ 8,4 kg vàng trang sức các loại, 1 điện thoại di động Iphone 11 Pro Max và chiếc xe máy Honda SH 150i. Tại cơ quan Công an, Hân khai nhận khoảng 3h ngày 18/8, đối tượng điều khiển xe máy một mình đến khu vực phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây phát hiện cửa hàng vàng Tuấn Đạt số 55 Phùng Khắc Khoan có nhiều sơ hở và chọn đây là “mục tiêu” trộm cắp. Đối tượng để xe máy cách xa 100m rồi đi bộ tới tiệm vàng và trèo từ nhà bên cạnh sang tầng 2 của tiệm vàng rồi leo lên ban công tầng 3. Tại đây, Hân sử dụng kìm cộng lực và thanh sắt nhọn đã chuẩn bị từ trước phá cửa kính, cửa gỗ để cắt khung sắt đột nhập vào bên trong. Tiếp đó, Hân đi xuống tầng 1 rút điện đầu thu camera an ninh để tránh bị lộ và lấy vàng đặt trong tủ kính trưng bày bỏ vào túi giấy có sẵn của cửa hàng. Lấy xong, đối tượng đi bộ lên tầng 3 cho số vàng vào trong ba lô học sinh của chủ nhà rồi bỏ trốn ra ngoài. Hân đến chỗ lấy xe máy đi về nhà bà ngoại ở Đan Phượng cất số vàng trộm được tại gầm giường phòng ngủ ở tầng 1. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Video: Thiết bị chống trộm khiến cướp tiệm vàng 'khóc thét' (Nguồn VTC)

Ngày 18/8, chủ tiệm vàng Tuấn Đạt ở số 55 Phùng Khắc Khoan (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là bà Lê Thị Vân Anh (SN 1979, trú tại thị xã Sơn Tây) trình báo cơ quan công an bị kẻ gian đột nhập trộm 350 cây vàng cùng 140 triệu đồng, tổng giá trị tài sản khoảng 13 tỷ đồng. Theo Cơ quan điều tra, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an TX Sơn Tây và phòng PC09 Công an Hà Nội khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người liên quan, rà soát camera... tuy nhiên vào thời điểm đó chưa làm rõ được đối tượng gây án cũng như thu hồi tang vật. Quá trình điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo về một vụ trộm tại cửa hàng kinh doanh xe máy xảy ra tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất. Theo trình báo, kẻ gian đột nhập trộm chiếc xe máy Honda SH 150i vùng 58 triệu đồng để trong két sắt. Qua khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người liên quan và camera, Cảnh sát xác định kẻ trộm có đặc điểm, phương thức, thủ đoạn và phương tiện gây án giống với vụ trộm tại tiệm vàng Tuấn Đạt. Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TX Sơn Tây, Công an huyện Thạch Thất và Công an huyện Đan Phượng bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Hân (SN 1990, trú huyện Đan Phượng). Tang vật thu giữ 8,4 kg vàng trang sức các loại, 1 điện thoại di động Iphone 11 Pro Max và chiếc xe máy Honda SH 150i. Tại cơ quan Công an, Hân khai nhận khoảng 3h ngày 18/8, đối tượng điều khiển xe máy một mình đến khu vực phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây phát hiện cửa hàng vàng Tuấn Đạt số 55 Phùng Khắc Khoan có nhiều sơ hở và chọn đây là “mục tiêu” trộm cắp. Đối tượng để xe máy cách xa 100m rồi đi bộ tới tiệm vàng và trèo từ nhà bên cạnh sang tầng 2 của tiệm vàng rồi leo lên ban công tầng 3. Tại đây, Hân sử dụng kìm cộng lực và thanh sắt nhọn đã chuẩn bị từ trước phá cửa kính, cửa gỗ để cắt khung sắt đột nhập vào bên trong. Tiếp đó, Hân đi xuống tầng 1 rút điện đầu thu camera an ninh để tránh bị lộ và lấy vàng đặt trong tủ kính trưng bày bỏ vào túi giấy có sẵn của cửa hàng. Lấy xong, đối tượng đi bộ lên tầng 3 cho số vàng vào trong ba lô học sinh của chủ nhà rồi bỏ trốn ra ngoài. Hân đến chỗ lấy xe máy đi về nhà bà ngoại ở Đan Phượng cất số vàng trộm được tại gầm giường phòng ngủ ở tầng 1. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Video: Thiết bị chống trộm khiến cướp tiệm vàng 'khóc thét' (Nguồn VTC)