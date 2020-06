Từ cờ bạc nghìn tỷ tới ma tuý liên tỉnh: Chân dung bà trùm hot girl

Hotgirl trường du lịch cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh: Mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khám phá ra một đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh và tạm giữ 3 người để phục vụ công tác điều tra, gồm: Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, ngụ khu phố 4, Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Văn Quang (SN 2000, ngụ đường Dương Văn An, phường Xuân Phú, TP Huế) và Ngô Thị Hằng Dung (SN 2000, ngụ phường Phường Đúc, TP Huế). Đáng chú ý, người điều hành đường dây ma túy này chính là Hoàng Nguyễn Minh Hằng. Dù mới 21 tuổi, nhưng thủ đoạn buôn bán ma túy của Hằng được đánh giá là mưu mô, xảo quyệt. Lúc 13h30 ngày 8/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ập vào nhà nghỉ Huế Xưa (Điềm Phùng Thị, TP Huế) nơi Hoàng Nguyễn Minh Hằng lưu trú. Khám xét khẩn cấp 2 phòng nghỉ tại nhà nghỉ nói trên, cơ quan công an thu giữ 1.303 viên thuốc lắc và gần 500 triệu đồng cùng với đó là cân tiểu ly để cân ma túy cùng nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan. Tiếp tục đấu tranh, Công an bắt giữ Nguyễn Văn Quang (SN 2000, hộ khẩu thường trú ở kiệt 161 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế; hiện cư ngụ tại kiệt 94 Dương Văn An, TP Huế) và bạn gái Quang là Ngô Thị Hằng Dung (ngụ đường Lịch Đợi, TP Huế). Cơ quan công an cũng thu giữ 625g ma túy tổng hợp (dạng kemtamin), cân tiểu ly... Qua thử test nhanh, cả Hằng, Quang và Dung đều dương tính với chất ma túy. Bà trùm 9X cầm đầu đường dây đánh bạc 20.000 tỷ: Ngày 9/5, Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc 20 nghìn tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan công an xác định, 2 đối tượng có vai trò cầm đầu là Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992, trú tại phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Trong đó, bà trùm 9X Hương Ly được biết đến là vợ của một game thủ nổi tiếng, kỳ cựu của làng game Việt. Trong giới game Việt, Hương Ly từng được biết đến là người phụ nữ rất quan tâm đến chồng, thường xuất hiện bên cạnh và động viên chồng trước các trận đấu lớn. Hương Ly thường xuất hiện với diện mạo sanh chảnh, ở những điểm du lịch VIP, tiêu tiền không cần tính toán nhiều… “Bà trùm” không tiếc tay khi chi những khoản tiền lớn để thay đổi xế hộp hạng sang, quần áo, túi xách toàn đồ hiệu, đi spa chăm sóc sắc đẹp… “Bóng hồng” Tây Ninh cầm đầu đường dây cá độ, cho vay nặng lãi: Ngày 18/3, Phòng cảnh sát hình sự tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng công an huyện Dương Minh Châu, công an Thị xã Hòa Thành bắt quả tang cùng lúc nhiều tụ điểm đánh bạc, mời 21 người có liên quan về trụ sở làm việc. Tang vật thu giữ là hơn 500 triệu đồng, 20 điện thoại di động, 6 xe mô tô, 1 xe ô tô cùng nhiều đồ vật liên quan khác. Theo điều tra, đường dây đánh bạc này bắt đầu hoạt động từ năm 2018, do đối tượng Phan Thị Danh móc nối với các đối tượng khác như: Vương Ngọc Bích, Trần Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Lan, Phạm Thị Đa, Trương Thị Ngọc Mai và các đối tượng khác thực hiện. Nhóm này tổ chức thầu đề, đá gà, cá độ bóng với giao dịch trung bình một ngày từ 200 đến 500 triệu đồng. Ngoài ra, những con bạc "khô túi", nhóm này đã cho con bạc vay tiền từ 400 đến 1 tỷ đồng, lãi suất lên đến 60%/ tháng. Ngọc Miu từ hot girl trở thành bà trùm đường dây ma túy khủng: Cùng ra tòa với ông trùm sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam, Văn Kính Dương ngoài các đàn em thân tín còn có người tình của Dương là Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu, sinh năm 1994, quê Hải Phòng). Do bản tính ham chơi, nên vừa mới lớn, Ngọc đã dính vào cuộc hôn nhân tuổi teen, vỏn vẹn chừng 1 năm và có một đứa con. Thời điểm bỏ chồng, Ngọc nổi lên với cái tên Ngọc Miu hay Miu Miu, là hotgirl trong giới tuổi teen ở Sài Gòn. Nửa đầu năm 2014, Ngọc được chú ý rộng rãi khi tham gia vai diễn trong các MV của ca sĩ Đan Trường, Cao Thái Sơn - những tên tuổi đình đám trong làng giải trí lúc bấy giờ. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó, Ngọc mất tích khỏi làng giải trí và trở thành người tình của ông trùm ma túy vượt ngục Văn Kính Dương. Quá trình chung sống, Ngọc và Văn Kính Dương có với nhau một con chung (năm nay cháu bé được 4 tuổi). 9X được người tình chiều chuộng, sắm sửa cho nhiều đồ dùng sang trọng, nổi bật là chiếc Mercedes hơn 2 tỷ đồng. Cũng từ đây, người đẹp đã dần bị lôi vào đường dây của trùm ma túy. Ngọc là mắt xích bị khám phá gần như cuối cùng trong đường dây. Bởi lẽ, Ngọc được Dương cung phụng về tiền bạc, sống ở các căn hộ thuê cao cấp, suốt ngày chỉ hưởng thụ, mua sắm, du lịch. Xem thêm video: Triệt phá đường dây cung cấp ma túy do "hot girl" cầm đầu. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

