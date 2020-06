Chân dung 15 Bí thư tỉnh, thành vừa được Bộ Chính trị bổ nhiệm

Ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội. Sinh ngày 15/3/1957, quê ở Nghi Lộc, Nghệ An. Có trình độ Giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội vào tháng 2 vừa qua.Khởi đầu, ông Vương Đình Huệ là giảng viên Trường ĐH Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) và gắn bó với nghề giảng dạy đến tháng 6/2001. Từ tháng 7/2001, ông giữ chức Phó Tổng kiểm toán Nhà nước, rồi Tổng kiểm toán nhà nước đến tháng 8/2011. Sau đó, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Tài chính. Hơn 1 năm sau, ngày 28/12/2012, ông Huệ được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế TƯ khi ban này được tái lập. Tháng 4/2016, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng đến tháng 2/2020. Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, ủy viên TƯ các khóa 10, 11; ĐBQH khóa 13, 14, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Nội. Bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Sinh năm 1970, quê ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Có trình độ phó giáo sư, tiến sĩ Vật lý. Bà là ủy viên TƯ khóa 12; ĐBQH khóa 13, 14. Bà Nguyễn Thanh Hải được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 23/5. Bà Nguyễn Thanh Hải đi lên từ ngành giáo dục, là nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam thời điểm 2007 và có thời gian gắn bó với ĐH Bách khoa Hà Nội. Bà từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc Học viện thanh thiếu niên Việt Nam; Phó chủ nhiệm Văn phòng QH và làm Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trong 3 tháng trước khi làm Trưởng ban Dân nguyện thuộc UB Thường vụ QH. Ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum. Sinh ngày 20/12/1961, quê ở xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Có trình độ chuyên môn Đại học Quân sự. Ông là ủy viên TƯ khóa 12; ĐBQH khóa 12. Ông Dương Văn Trang được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2015- 2020 vào cuối tháng 5. Ông Dương Văn Trang từng giữ các chức vụ: ủy viên UB Quốc phòng và An ninh của QH khóa 12, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai; Phó bí thư, rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Sinh năm 1970, quê Ninh Tiến, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Có trình độ Phó giáo sư, tiến sĩ lý tâm lý học. Bà là ủy viên TƯ khóa 12; ĐBQH khóa 14. Bà Nguyễn Thị Thu Hà được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào cuối tháng 4 vừa qua. Bà Nguyễn Thị Thu Hà trưởng thành từ Trường Cán bộ Phụ nữ TƯ (nay là Học viện Phụ nữ Việt Nam). Bà từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam kiêm Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam; Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, bà làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ 25/12/2015. Ông Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Sinh ngày 25/2/1973, quê ở xã Thạch Phú Đông, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Có trình độ cử nhân Anh văn, kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông là ủy viên TƯ khóa 12. Ông Phan Văn Mãi đi lên từ chuyên viên Phòng ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre từ những năm 1995 - 1997. Ông từng làm Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư TƯ Đoàn, Bí thư thường trực TƯ Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy TƯ Đoàn kiêm Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam từ 2008 - 2014. Sau đó ông được luân chuyển làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, rồi được bầu làm chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 12/7/2019, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Thành ủy Tây Ninh. Sinh ngày 7/12/1962, quê Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Có trình độ tiến sĩ kinh tế. Ông là ủy viên TƯ khóa 12. Ông Phạm Viết Thanh được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh vào cuối tháng 2/2019. Ông Phạm Viết Thanh đi lên từ Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam và có thời gian dài gắn bó với ngành hàng không từ những năm 1990 đến 2016.... Ngày 12/4/2016, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối DN TƯ cho đến khi nhận nhiệm vụ mới tại Tây Ninh. Ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lăk. Sinh ngày 18/6/1965, quê Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương. Có trình độ tiến sĩ kĩ thuật an toàn Hàng Hải. Ông Cường là ủy viên dự khuyết TƯ khóa 11, ủy viên TƯ khóa 12; ĐBQH khóa 13,14. Ông Bùi Văn Cường được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 vào 17/9/2019. Ông Bùi Văn Cường trưởng thành trong công tác thanh niên và gắn bó với trường ĐH Hàng hải hơn 7 năm... Ngày 14/5/2008, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khoá 13 và tái cử khóa 14. Sau đó, ông được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận TƯ, rồi Bí thư Đảng ủy khối DN TƯ nhiệm kỳ 2010 - 2015. Năm 2016, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tái cử chức danh này cho đến khi làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lăk. Bà Lê Thị Thủy - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Sinh ngày 7/1/1964, quê Nghệ An. Có trình độ thạc sĩ Luật. Bà là ủy viên TƯ khóa 12; ĐBQH khóa 14. Bà Lê Thị Thủy được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào tháng 7/2019. Bà có thời gian gần 6 năm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tháng 8/2016, bà Lê Thị Thủy được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ cho đến trước khi điều động về nhận nhiệm vụ mới tại Hà Nam. Ông Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Sinh ngày 3/1/1964; quê ở xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, Thái Bình; có trình độ tiến sĩ Luật. Ông là ủy viên TƯ khóa 12; ĐBQH khóa 14. Ông Nguyễn Khắc Định được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020 vào tháng 10/2019. Ông Nguyễn Khắc Định có thời gian công tác lâu năm tại Văn phòng Chính phủ, từng là trợ lý Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, rồi giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ tháng 9/2011... Ông Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. Sinh ngày 25/10/1970 tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Có trình độ tiến sĩ chuyên ngành điện tử - viễn thông. Ông là ủy viên dự khuyết TƯ khóa 12. Ông Ngô Đông Hải vừa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào 1/6. Trước khi được luân chuyển về Thái Bình, ông giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế TƯ từ tháng 3/2016. Ông Ngô Đông Hải bắt đầu sự nghiệp chính trị với các vị trí Phó Giám đốc, Giám đốc Sở TT&TT Bình Định; rồi được bầu làm Bí thư huyện ủy Hoài Ân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Sinh ngày 15/10/1975, quê xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, Gia Lai. Có trình độ cử nhân Luật. Ông là ủy viên dự khuyết TƯ khóa 12; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, ủy viên Hội đồng Dân tộc của QH khóa 14. Ông Hồ Văn Niên cũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020 vào chiều 1/6. Trước đó, ông Hồ Văn Niên giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Gia Lai. Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh Ủy Nghệ An. Sinh ngày 19/4/1976, quê xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Có trình độ thạc sĩ Kinh tế. Ông là ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng khóa 12. Ông Thái Thanh Quý được Bộ Chính trị chuẩn y kết quả bầu cử làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào cuối tháng 1 vừa qua. Ngày 1/10/2018, ông được HĐND tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đặng Quốc Khánh - Bí thư tỉnh Hà Giang. Sinh ngày 2/9/1976, quê xã Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Có trình độ đại học Kiến trúc, tiến sĩ Quảng lý đô thị và công trình. Ông là ủy viên dự khuyết TƯ 12; ĐBQH khóa 14. Ông Đặng Quốc Khánh được Bộ Chính trị chỉ định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 6/7/2019. Ông Khánh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 21/4/2016 đến khi nhận nhiệm vụ mới tại Hà Giang. Ông Nguyễn Hữu Đông - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Sinh ngày 20/9/1979, quê Phú Thọ. Có trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật. Ông là ủy viên dự khuyến TƯ khóa 12. Ông Nguyễn Hữu Đông được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020 vào tháng 9/2019. Ông Nguyễn Hữu Đông từng kinh qua các chức vụ: chủ tịch, rồi bí thư Huyện ủy Yên Lập; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ. Tháng 9/2015- 3/2016, ông làm Phó bí thư Tỉnh ủy rồi Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020 Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Sinh ngày 10/7/1972, quê xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Có trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông Nguyễn Xuân Ký được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào tháng 9/2019. Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành ủy Móng Cái; ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh. >>> Video: 4 Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước là ai?

