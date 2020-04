Ngoài là trùm giang hồ chuyên siết nợ thuê, Đường Nhuệ còn là diễn viên

Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi), chồng của nữ đại gia Nguyễn Thị Dương bị bắt vào khoảng 22h ngày 10/4 khi đang lẩn trốn tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Công an tỉnh Thái Bình đang mở rộng điều tra vụ án có liên quan đến vợ chồng Đường - Dương (địa chỉ: số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình). Theo một số nguồn tin, ông Đường được biết đến là người có mối quan hệ rộng từ anh em xã hội cho đến giới giải trí Việt và thậm chí cả một số quan chức. Ngoài các vụ đòi nợ, dọa giết, cắt gân con nợ gây xôn xao dư luận, hay những vụ đấu thầu mua đất kiểu "quân xanh, quân đỏ", trùm giang hồ đất Thái Bình - Đường Nhuệ còn rất mê đóng phim. Vì sở thích rất nghệ sĩ là mê đóng phim nên Đường Nhuệ chơi khá rộng và thân thiết với giới nghệ sĩ. Gần đây nhất, Đường Nhuệ tham gia đóng một số bộ phim được đăng trên youtube như Luật lệ giang hồ, Tỷ phú đè đại gia, Chạm mặt giang hồ 1,2,3… Những bộ phim này mang màu sắc bạo lực, nội dung nói về giang hồ chém giết tranh giành quyền lực. Mặc dù không phải là 1 dòng phim chính thống, nội dung sặc mùi bạo lực nhưng những phim này lại khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Nếu không quản lý chặt, những thể loại phim bạo lực này sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng giới trẻ. Những bộ phim Đường Nhuệ tham gia diễn xuất không mang lại những giá trị tích cực, giáo dục mà chỉ là chém giết, đấm đá... rất bạo lực và phản cảm. Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, những năm gần đây, thể loại phim ảnh bạo lực, xã hội đen như của Đường Nhuệ nở rộ. Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý những nội dung phim "đen" thế này trên mạng xã hội. Bởi trẻ em khi xem những nội dung này rất dễ học theo cái xấu. Nhiều phụ huynh chia sẻ, họ bất lực trong việc kiểm soát con cái xem các nội dung không lành mạnh trên Youtube. Trên mạng xã hội, Đường Nhuệ cũng như các giang hồ mạng thường xuyên nói về việc sống có tâm có đức, khuyên răn mọi người làm việc thiện, sống nghĩa khí... thế nhưng hành động của các giang hồ này thì trái ngược với những gì họ nói. Đơn cử như việc mới đây đoạn băng ghi âm Đường Nhuệ dọa giết, cắt gân con nợ được báo chí đăng tải. Do có nhiều tiền từ các hoạt động có dấu hiệu bất minh, vợ chồng Đường Nhuệ thường xuyên mời các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên về nhà biểu diễn, giao lưu. Hình ảnh của Đường Nhuệ trong một bộ phim bạo lực, xã hội đen mà nghi phạm tham gia. Vì sao nữ đại gia Dương "Đường" Thái Bình bị bắt? (Nguồn: VTC)

