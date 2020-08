Sông Tô Lịch hiện ra sao sau chỉ đạo làm sạch của ông Nguyễn Đức Chung?

Theo quan sát của PV Kiến Thức vào sáng ngày 18/8/2020 tại khu vực đường Nguyễn Khang, nước sông Tô Lịch có có màu xanh lá cây nhưng nước đục không được trong, mùi hôi thối cũng không phát ra. Tuy nhiên, hiện nay trên mặt sông luôn tồn đọng nhiều rác thải bám vào những vào các bè thủy trúc được thả tại sông Tô Lịch. Trước đó, ngày 16/5/2019, thành phố Hà Nội đã khởi động "dự án thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor". Dự án được kỳ vọng sẽ cải thiện được môi trường, giảm ô nhiễm tại sông Tô Lịch. Các chuyên gia và công nhân lắp đặt 4 hộp thiết bị xuống đáy sông, với chiều dài 300 m, đoạn từ ngã tư Bưởi - Hoàng Quốc Việt xuôi về phía Cầu Giấy. Ngoàikhu thí điểm dưới lòng sông, các chuyên gia Nhật Bản lắp đặt thêm bốn bể chứa, mỗi bể rộng khoảng 15 m2 để trình diễn tắm và thả cá Koi, cá chép Tam Dươngở bể nước đã qua xử lý. Vào khoảng thời gian đó, sông Tô Lịch đang tồn tại 3 vấn đề chính đó là: Mùi hôi thối; lớp bùn dưới đáy sông và chất lượng nước trong lòng sông. Các chuyêngia Nhật Bản khẳng định với hệ thống bio - nano được lắp đặt dưới lòng sông sẽ giải quyết triệt để được các vấn đề trên. Tuy nhiên, dự án này thực hiện được một khoảng thời gian, ngày 9/11/2019, Công ty Cổ Phần Cải Thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) đã tháo dỡ hệ thống côngnghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản trên sông Tô Lịch. Dự án vẫn tiếp tục duy trì ở Hồ Tây để kiểm chứng khả năng không bị tái ô nhiễm trở lại tại khu thí điểm. Ngày 30/10/2019, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà đã ra khảo sát khu vực thử nghiệm xử lý nước hồ Tây theo công nghệ Nhật Bản do công ty Cải thiện môi trườngViệt Nhật (JVE) thực hiện. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, phương pháp xử lý đã được các cơ quan của Nhật Bản chứng nhận nên đảm bảo độ an toàn, tính tin cậy. Tuy nhiên, chất thải ởhồ, sông ngòi của Nhật Bản khác với Việt Nam cần bổ sung công nghệ xử lý. Lãnh đạo Bộ TN&MT cũng khẳng định, để xử lý triệt để nước thải ở Việt Nam thì cần thu gom và có phương án xử lý riêng. Phương án xử lý như hiện tại chỉ phù hợp với các sông hồ đã ô nhiễm cần xử lý cấp bách để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Cũng nói về vấn đề này, tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp 11 HĐND TP Hà Nội khóa XV (diễn ra từ ngày 3 đến 5/12/2019), ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: Tổ chức xúc tiến thương mại, môi trường Nhật Bản và Công ty cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) đã thông qua Công ty Thoát nước Hà Nội để vào thử nghiệm, xử lý nước sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano Bioreactor của Nhật. Trong quá trình làm thì có chuyện xuất hiện mưa lớn phải xả lũ cho nước Hồ Tây. Thời gian này nước sông Tô Lịch không còn đen ngòm như trước. Sông Tô Lịch bỗng xanh ngát lạ thường. Nhiều người dân cho biết, do hiện tại đang vào mùa mưa nên nước sông sạch hơn, hễ đến mùa hè nắng hạn thì nước lại đen xì, hôi thối. Tình trạng rác bị người dân vứt bừa bãi xuống sông vẫn phổ biến. Sông Tô Lịch là dòng sông có bề dày lịch sử, gắn liền với nhiều thế hệ người dân Hà Nội, người dân mong muốn tình trạng ô nhiễm sông sẽ được giải quyết triệt để. >>> Xem thêm: Thực hư làm sạch sông Tô Lịch chỉ trong 3 ngày. VTC NOW.

